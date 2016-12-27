2 askerin şehit haberi geldi; bir hafta geçmesine rağmen cenazeler gelmedi

Fırat Kalkanı harekâtında şehit olan 16 askerden 2’sinin cenazesi, aradan 1 hafta geçmesine rağmen teslim edilmedi. DNA örnekleri alınan aileler, acılı bir bekleyişte. Astsubay Çavuş Furkan Yavaş'ın babası, "Savcılığın tahkikatını bitirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre, Fırat Kalkanı harekâtında şehit olduğu açıklanan 16 askerden 2’sinin cenazesi, aradan geçen 1 haftalık süreye karşın ailelerine teslim edilmedi. Şehit haberinin geldiği, ancak şehidin kendisinin gelmediği evlerde, acıyı bile tam olarak yaşayamamanın üzüntüsü var. Çocuklarının teşhisi için DNA örnekleri alınan ancak henüz resmi tebliğin ulaşmadığı aileler, belirsizliğin bir an önce sona ermesini istiyor.

"Resmi sonuç yok!"

Türkiye’nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı harekâtında şehit olduğu açıklanmasına karşın ailesine verilmeyen askerlerden biri 30 yaşındaki Kıdemli Astsubay Çavuş Furkan Yavaş. İzmir Gaziemir’de yaşayan Yavaş ailesine acı haber, geçen hafta çarşamba günü ulaştı. Ertesi gün diğer şehitler memleketlerinde toprağa verilirken, Furkan Yavaş’ın cenazesi İzmir’e gelmedi. Cuma günü şehidin babası Süleyman Sırrı Yavaş’tan “DNA testi” için olduğu söylenerek kan örneği alındı, ancak resmi bir sonuç tebliğ edilmedi.

Aradan geçen süredeki belirsizlik, aileyi perişan etmiş durumda. Çarşamba günü şehit haberini vermek için kapısına gelen askerleri görünce “Sakın öyle bir şey söylemeyin” diyen anne Zeynep Yavaş, oğlunun acısını bile tam olarak yaşayamamanın üzüntüsü içinde. Bir yandan IŞİD’in bazı Türk askerlerini kaçırdığı iddialarına umut bağlıyor, bir yandan öldüyse oğlunu son kez görebilmek için acılı bekleyişini sürdürüyor. Emekli özel harekât polisi baba Yavaş, “Biz aynı konumda olan 2 aileyiz. Savcılığın yürüttüğü tahkikatın bitmesini bekliyoruz. Bize ne zaman teslim edileceğine ilişkin herhangi bir süre vermediler” diye konuştu.

"Güçlü olmalıyız"

Furkan Yavaş’ın kardeşi Nisa Garipoğlu, "Kaç gün oldu bir haber alamıyoruz. Bize net bir şey söylenmiyor. Ağabeyim bir kahraman olarak öldü. Biz de ona yakışan bir aile olmaya, güçlü olmaya çalışıyoruz” dedi. Sürecin uzaması, söylentileri de beraberinde getiriyor. Şehidin vücut bütünlüğünün bozulduğu için ailelerin bekletildiği iddialarının ortaya atıldığını kaydeden CHP Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin, "Şehit haberi çarşamba gecesi geldi. Duyar duymaz ailelenin evine taziyeye gittik. Ama ortada cenaze yok. Cuma günü kan örneği alındı ama sonuç açıklanmadı. Bu da farklı iddiaların ortaya atılmasına neden oluyor. Şehidin vücudunun İstanbul’da parçalarının birleştirilmeye çalışıldığı söyleniyor. Anne, IŞİD’in asker kaçırdığı iddiası nedeniyle oğlunun canlı olduğunu umut ediyor. Cenaze teslim edilmeyince acı daha da büyüyor. Furkan’ın annesinin de diğer annelerin de ağlamasını istemiyoruz” diye konuştu.