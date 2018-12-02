2 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

UEFA EURO 2020 ELEMELERİ KURALARI ÇEKİLECEK

14.00 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi İrlanda Cumhuriyeti\'nin başkenti Dublin\'de gerçekleştirilecek.

EURO 2020 eleme grupları kura çekiminde ülkeler, UEFA Uluslar Ligi\'ndeki başarılarına göre belirlenen sıralamaya göre 7 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, 3. torbada yer alırken, UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin play-off aşamasına kalan ülkeler için ise ayrı bir torba oluşturuldu.

SPOR TOTO SÜPER LİG

16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park)

FENERBAHÇE

- Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TRABZONSPOR

10.00 Başkan Ahmet Ağaoğlu\'nun tek aday olarak girdiği seçimli olağan genel kurul yapılacak.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig\'de 15\'inci hafta maçları oynanacak.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI

21.00 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'nda yer alan Türkiye, Karadağ\'a konuk olacak.

Ay-yıldızlı ekibimiz Karadağ\'ı mağlup etmesi halinde Dünya Kupası\'na gitmeyi matematiksel olarak garantileyecek.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

14.30 Milan - Parma (Hakan Çalhanoğlu)

19.15 Liverpool - Everton (Cenk Tosun)

22.30 Roma - Inter (Cengiz Ünder)

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

14.00 Beşiktaş - Canik Belediyespor (BJK Akatlar)

14.00 Çukurova Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

16.00 Fenerbahçe - Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

17.00 İzmit Belediyespor - BOTAŞ (Kocaeli Atatürk)

EFELER LİGİ

14.00 Maliye Piyango - İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

14.00 Arhavi Belediyespor - Galatasaray (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Halkbank (Hidayet Türkoğlu)

16.00 Arkas Spor - Jeopark Kula Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)

17.00 Ziraat Bankası - Fenerbahçe (TVF Başkent)

HENTBOL

- 2019 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri -

22.00 Türkiye - Makedonya