2 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor
16.30 Kardemir Karabükspor - Göztepe
19.30 Beşiktaş - Galatasaray
GALATASARAY
10.00 Galatasaray Spor Kulübü\'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi\'nde yapılacak.
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlanacak.
TFF 1. LİG
13.00 Ankaragücü - Ümraniyespor
13.00 Çaykur Rizespor - Denizlispor
15.30 Samsunspor - Eskişehirspor
TFF 2 VE 3\'ÜNCÜ LİG\'DE 15\'İNCİ HAFTANIN KARŞILAŞMALARI BAŞLIYOR
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14.00 Beşiktaş - Galatasaray (DERBİ)
14.00 Bursa B. Şehir Bld. - Eczacıbaşı VitrA
14.00 Fenerbahçe - Çanakkale Bld.
15.00 Halkbank - İlbank
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Bld.
16.30 Seramiksan - VakıfBank
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13.00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Eskişehir Basket
15.15 Muratbey Uşak - Gaziantep Basketbol
15.15 İstanbul BBSK - Darüşşafaka Basketbol
20.15 Tofaş - Galatasaray Odeabank
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
13.30 Botaş - Fenerbahçe
14.00 Çukurova Basketbol - Galatasaray
14.00 Samsun Canik Belediye - Bellona AGÜ Spor