2 arabadan limuzin yaptılar!

Ortaya çıkan sonuç 6 buçuk metre uzunluğunda 7 yolcu alabilen bir limuzin oldu.Interfaks Kazakistan Ajansı'nın haberine göre haberinde, kardeşlerden Baidulin internette birinin 1958'de üretilen Sovyet otomobili Zaporozhets'leri birleştirip limuzin yapmaya çalıştığını gördükten sonra böyle bir işe kalkıştıklarını anlattı.İkiz kardeşler yaptıkları limuzini düğün arabası olarak kiralamayı düşünüyor.