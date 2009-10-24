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Dünya

2 arabadan limuzin yaptılar!

İki kardeş, eski model Sovyetler Birliği otomobillerinden Moskvich'in iki modelinin birleştirilip limuzin yaptılar.

24 Ekim 2009 03:00

Eski model Sovyetler Birliği otomobillerinden Moskvich'in 1979 ve 1983 model olan iki tanesi üzerinde çalışan ikiz kardeşler hayallerinin otomobiline kavuştu.

Ortaya çıkan sonuç 6 buçuk metre uzunluğunda 7 yolcu alabilen bir limuzin oldu.

Interfaks Kazakistan Ajansı'nın haberine göre haberinde, kardeşlerden Baidulin internette birinin 1958'de üretilen Sovyet otomobili Zaporozhets'leri birleştirip limuzin yapmaya çalıştığını gördükten sonra böyle bir işe kalkıştıklarını anlattı.

İkiz kardeşler yaptıkları limuzini düğün arabası olarak kiralamayı düşünüyor.


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