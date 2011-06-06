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2 ALBAY MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) 

06 Haziran 2011 16:32

-2 ALBAY MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 2 albay, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Merkez Komutanlığına ait araçla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen hakim albay Ahmet Erdem ve albay Ahmet Dikmen, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulandı. Erdem ve Dikmen, sorgunun ardından tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

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