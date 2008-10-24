2. Aktütün son anda önlendi

Genelkurmay Başkanlığı, son bir hafta içinde, iç güvenlik operasyonlarında 17 teröristin, 17 Ekim'de Kandil bölgesine yapılan hava harekâtında da 25 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğgeneral Gürak, toplantıya, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan insansız hava araçları konusunda bilgi vererek başladı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde, halen milli imkanlarla üretilen, mini insansız hava araçları ve taktik insansız hava araçları mevcut olduğunu belirten Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, bu araçların Kara Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri tarafından İç Güvenlik Harekat Bölgesi'nde etkin bir şekilde kullanıldığını söyledi.



Tuğgeneral Gürak, ayrıca operatif insansız hava araçlarının (HERON) tedarik faaliyetlerinin Savunma Sanayi Müsteşarlığınca yürütüldüğünü, söz konusu insansız hava araçlarının önümüzdeki günlerde envantere alınmasının planlandığını ifade etti.





Kandil’de 25 terörist öldürüldü





Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütü ile mücadelesinin artan bir kararlılıkla devam ettiğini bildiren Tuğgeneral Gürak, şunları kaydetti:



“17 Ekim 2008 tarihinde kamuoyuna duyurulan Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesine icra edilen hava harekatı sonucunda 25 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda yaralı teröristin olduğu konusunda çeşitli istihbarat kaynaklarından alınan bilgilerin birbirini teyit ettiği belirlenmiştir.



Dönem içinde, Van ili Başkale ilçesi İran hududundaki iki karakolumuza 21-22 Ekim 2008 tarihinde yaklaşmakta olan bölücü terör örgütü mensupları, alınan tedbirlerle erkenden fark edilmiş ve süratle ateş altına alınan teröristler bölgeden kaçmışlardır.



Yine Hakkari ili Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde, 23 Ekim 2008 tarihinde arazide tesis edilen bir üs bölgemize benzer şekilde yaklaşan teröristlere ağır silah ve ateş destek vasıtalarıyla gerekli tedbir alınmış ve teröristler bölgeden kaçmışlardır. Her iki bölgede de operasyon faaliyetlerine devam edilmektedir.”





Bir hafta 52 olay





Tuğgeneral Gürak, 17 Ekim 2008 tarihinden bugüne kadar toplam 52 iç güvenlik olayı meydana geldiğini ifade ederek, 21-22 Ekim 2008 gecesi Van'ın Başkale ilçesi bölgesinde meydana gelen sınırı geçiş teşebbüsünde, 6. Hudut Alay Komutanı ve beraberindeki keşif kolunun, 23 Ekim 2008 günü keşif ve inceleme maksadıyla bölgeye gittiğini bildirdi.



Söz konusu faaliyet icra edilirken, Yüzbaşı Serhan Avara'nın mayına basarak yaralandığını anımsatan Tuğgeneral Gürak, yaralı personelin Van Asker Hastanesinde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.



Tuğgeneral Gürak, “Kendisine acil şifalar diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, erinden generaline kadar tüm personeliyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam etmektedir” dedi.



Son bir haftada meydana gelen iç güvenlik olaylarında, toplam 15 patlayıcı madde kullanma olayının 11 tanesinin güvenlik kuvvetleri tarafından yerinde imha edilerek olası zayiatların önlendiğini kaydeden Tuğgeneral Gürak, bu dönem içinde toplam 17 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.



Bu dönemde de teslim olan terörist sayısının dikkat çektiğini vurgulayan Tuğgeneral Gürak, teslim olan terörist sayısının 7 ve yaşlarının 17-19 arasında olduğunu söyledi. Tuğgeneral Gürak, “Daha önce yaptığımız çağrıyı yinelemek istiyorum: Ailelerin kendi çocuklarını çok geç olmadan bölücü terör örgütünden kurtarması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.





172 kişi kurtarıldı



Tuğgeneral Gürak, Türk Silahlı Kuvvetlerince 17-24 Ekim 2008 tarihlerinde toplam 11 adet arama kurtarma faaliyeti icra edildiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 172 kişinin denizden sağ olarak kurtarıldığını da bildirdi.

