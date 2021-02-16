İki aile sağlığı merkezi “sabihinden.com” üzerinden satılığa çıkarıldı

İstanbul Şişli’de bulunan iki aile sağlığı merkezi (ASM) konut sahibi tarafından sahibinden.com'da satışa çıkarıldı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç, kentteki ASM’lerin yaklaşık yüzde 40’ının kiracı durumunda olduğunu belirterek “Bu gibi durumlar ilk kez yaşanmıyor, zaman zaman kiracı olan ASM binalarının satılığa çıkarıldığı ya da mülk sahibi ile aile hekimlerinin mahkemelik olması gündeme geliyor. Aile hekimliği hizmeti kamu hizmetidir, binaları da kamu tarafından yapılmalıdır” dedi.

Aile hekimleri, imar planlarında ASM’lere yeterince yer ayrılmamasından şikâyetçi. Mahallesinde kamu tarafından yapılan ASM binası olmayan aile hekimleri, önce hizmet verecek binalarını buluyor, ardından kendilerine verilen cari gider ödemesi ile binanın fiziki şartlarını ve iç donanımını temin ediyor. Bu sorunların yanında bazen de kiracı durumda oldukları binanın satışı gündeme gelebiliyor.

"Kurumsal kiracılı" ilanı

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, “sabihinden.com” sitesinde yer alan emlak ilanlarında iki ASM binasının satışa çıkarıldığı görülüyor. İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi’nde olan Şişli 12 No’lu ASM binasının bulunduğu binanın “Okazyon lokasyonda fırsat satılık ofis katı kurumsal kiracılı” notuyla, aynı mahallede olan Şişli 11 No’lu ASM’nin bulunduğu binanın “Sağlık ocağı kiracılı uygun fiyatlı satılık dükkân” olarak satışa çıkarıldı.

İstanbul’daki 1200’e yakın ASM olduğunu anımsatan Koç, “Bunun yüzde 60’tan fazlası kamuya ait ama geri kalanı özelden kiralanan binalar. Değişik yerlerde zaman zaman kiracı olan ASM’lerin binasının satış ilanları gündeme geldi. TTB olarak da yıllarca aile hekimlerinin kamu hizmeti verdiğini ve binalarımızın da kamuya ait, sabit olması gerektiğini söyledik” dedi.

Bazen de aile hekimlerinin mülk sahipleri ile mahkemelik olduğunu anımsatan Koç, binaların satılması durumunda da yeni gelen mülk sahibi ile de anlaşmazlıklar yaşanabileceğini anlattı.

537 aile hekimliği kadrosu açıldı, 400'ünün binası yok

Koç, “Binayı alan yeni mülk sahibi orada ASM istemeyebilir ya da kirayı çok yükseltir. Artık bu sorunları yaşamak istemiyoruz. Aile sağlığı merkezi binaları kamuya ait olmalı, kamu tarafından yapılıp kira olayı kaldırılmalı çünkü bizler vatandaşa, halka hizmet veren kamu görevlisiyiz, biz kamu hizmeti yapıyoruz” diye konuştu.

Belediyelerin imar planlarına uygun davranması gerektiğini kaydeden Koç, “Örneğin yeni bloklar, yerleşim yerleri yapılıyor. Burada okul, cami, park planı var ama nedense ASM’lere ait binalar projelerde yok. Normalde olması gerek” dedi.

ASM’lerin yüzde 80’inin de 2000 yılından önce yapılan binalar olduğunu anımsatan Koç, “ASM’lerin çoğu depreme dayanıksız. İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne ASM’lerin dayanıklılığını ölçtürmelerini söyledik, yanıt alamadık. Olası bir depremde ilk müdahalenin yapıldığı ASM’lerin dayanıklı olması önemli. Bu binaların kaçı ayakta kalacak” diye sordu.

Koç, İstanbul’da bu hafta 537 aile hekimliği kadrosunun açıldığını ancak bunların yaklaşık 400’ünün binasının bile olmadığını sözlerine ekledi.