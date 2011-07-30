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2 ADET ANTİ TANK MAYINI İMHA EDİLDİ ANKARA (A.A)

30 Temmuz 2011 19:03

-2 ADET ANTİ TANK MAYINI İMHA EDİLDİ ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Bölücü terör örgütü mensuplarınca Derecik-Yeşilova yolu üzerine döşenmeye çalışılan 2 adet anti tank mayınının güvenlik güçlerince bulunarak imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bingöl'ün Genç ilçesi Bayramlı mahallesi bölgesinde, özel bir şirkete ait maden ocağı şantiyesine gelen bölücü terör örgütü mensupları, işçilere ait 11 adet cep telefonunun bataryalarını gasp ederek bölgeden kaçtı.  Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kaymakam Çeşme mevkiinde, intikal halindeki askeri aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca hazırlanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda herhangi bir zayiat ve hasar meydana gelmedi.  Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Yeşilova mahallesi bölgesinde, güvenlik güçlerince icra edilen faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca, Derecik-Yeşilova yolu üzerine döşenmeye çalışılan 2 adet anti tank mayını bulundu ve yerinde imha edildi. Söz konusu unsurların Yeşilova'ya dönüşü esnasında, askeri aracın bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcıya basması sonucu meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 er yaralandı. Yaralılar, Hakkari Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Mehendi köprüsü mevkisinde, 27 Temmuz'da 2 kamyonu yakma eylemini gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 1 uzman jandarma çavuş yaralandı. Olayda, 1 terörist, 1 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 el bombası, 4 elektrikli fünye ve 1 telsiz etkisiz hale getirildi. Yaralı uzman jandarma çavuş, helikopterle Hakkari Asker Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.  Akşam saatlerinde, operasyon birliklerinin dönüşü esnasında, Beyyurdu-Şemdinli yolunun emniyetini sağlayan unsurlara teröristlerce açılan ateş sonucu 1 er şehit oldu.

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