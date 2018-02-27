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2. Abdülhamid'in torunundan 'Payitaht Abdülhamid' dizisine tepki

"Benim için bir facia"

27 Şubat 2018 22:26

Sultan 2. Abdülhamid'in üçüncü kuşak torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, TRT'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisi için "Benim için bir facia" değerlendirmesinde bulundu. 

Posta'nın haberine göre, Sultan 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, Abdülhamid'in ölümünün 100. yılında Merkez Sabancı Camii'nde mevlit okuttu. Tars, son dönemlerde televizyonlarda gösterime giren ve Osmanlı devletini anlatan dizilere tepki gösterdi.

Tars, büyük dedesi Abdülhamid'in hayatının anlatıldığı 'Payitaht Abdülhamid' dizisine ilişkin  "O benim için bir facia. İlk seferinde seyrettiğimde şöyle bir sahneye maruz kaldım: Sultan Abdülhamid at arabasında rahat bir şekilde tabanca çıkarıyor. Siz böyle bir şey düşünebilir misiniz? Bu sahneyi gördükten sonra 'Bu dizi benim için geçerliliği yok' dedim" değerlendirmesinde bulundu.

 

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