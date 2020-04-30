2. Abdülhamid'in tekstilci torunundan Koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tüm dünyada ölümlerin yaşanmasına neden olurken, 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, sosyal medyada salgına karşı verdiği öneriyle dikkat çekti.

Orhan Osmanoğlu kişisel Twitter hesabından yaptığı, "Pandemi ile mücadelede Bağışıklık sistemi çok mühim. Bunun için pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim" paylaşımında bulundu.

Nevresim takımı reklamı yapmıştı

Orhan Osmanoğlu daha önce de sosyal medyada paylaştığı indirimli nevresim takımı ilanı gündeme gelmişti.