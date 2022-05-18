2.5 yaşındaki oğlunu darp ederek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi’nde bulunan 2 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 6 ay önce eşinden boşanan C.D. dün akşam saatlerinde 2.5 yaşındaki oğlunu dövdü. Oğlunun nefes almadığını fark eden baba C.D ve kardeşi küçük çocuğu bir hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı.

Hastane bahçesindeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan baba C.D. ve kardeşin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.