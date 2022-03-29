2,5 ayda 1 milyon vatandaş sosyal yardım almak için başvuru yaptı

2021 yılı sonuna kadar, 2.5 ayda 1 milyon 130 bin 487 vatandaş sosyal yardım için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurdu. 2021 yılında yardımlara ayrılan kamu kaynağı, 97.8 milyar TL oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre; geçen yıl toplam 5 milyon 903 bin 515 aile sosyal yardımlardan faydalanırken, düzenli yardımlardan faydalanan hane sayısı 2 milyon 476 bin 457, geçici yardımlardan faydalanan hane sayısı ise 5 milyon 276 bin 998 oldu. 1 milyon 849 bin 940 hane ise hem düzenli hem de süreli yardımlardan faydalandı.

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda, giyim vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan ‘gıda yardımı'ndan yararlanan kişi sayısı 2021 yılında 11 milyon 369 bin 761 olarak gerçekleşti.