2.4 milyarlık yol ihalesi, özel olarak davet edilen iki firmaya verildi

2 milyar 399 milyon TL’lik “Çaycuma-Bartın Ayrımı Hisarönü-Zonguldak Yolu 5-19 kilometre arası Yapım İşi” ihalesinin hiçbir duyuru yapılmadan özel olarak davet edilen Demce Yapı ve İntekar Yapı İş Ortaklığı’na verildiği belirtildi.

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir’in haberine göre, Zonguldak’ta 26 Kasım 2021’de yapılan ihalede, Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin b bendi kullanıldı.

Rekabete imkân sağlayan açık usul yerine, kimseye duyurulmadan yapılan ihalenin sözleşmesi de 30 Aralık’ta imzalandı.

“Çaycuma-Bartın Ayrımı Hisarönü-Zonguldak Yolu 5-19 kilometre arası Yapım İşi” ihalesi, özel olarak davet edilen Demce Yapı ve İntekar Yapı İş Ortaklığı’na verildi.

14 Ocak’ta başlaması 14 Haziran’da tamamlanması öngörülen iş, 2 milyar 399 milyon 913 bin TL’ye ihale edildi.

Aynı güzergâhta gizli ihaleler devam ediyor

Aynı yol üzerinde bir başka ihale de 31 Ağustos’ta düzenlenmişti. “Çaycuma-Bartın Ayrımı-Hisarönü-Zonguldak Yolu 19-24 kilometre arası Yapım İşi” ihalesi de gizli yapılmıştı. İhale özel olarak davet edilen Ö.D.F. Yılmazlar İnşaat’a 624 milyon TL’ye verilmişti.