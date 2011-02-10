-2 "BOMBACI" TUTUKLANDI İZMİR (A.A) - 09.02.2011 - İzmir'in Buca ilçesinde el yapımı bomba ele geçirilmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı Öğretmenliği bölümü öğrencisi M.C.D. (21) ve lise 3. sınıf öğrencisi F.G. (17) İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca'daki ormanlık arazide, şüphe üzerine, elinde poşet bulunan F.G'yi (17) durdurmuştu. Poşetten 1 kilogramlık konserve kutusu kullanılarak hazırlanmış el yapımı bomba ile 2 kutu plastik torpil, eldiven ve koli bandı çıkmıştı. F.G. ve onunla buluşmaya gelen M.C.D. gözaltına alınmıştı.