2.3 trilyonluk paket doları düşürürken altın 8 yılın zirvesine çıktı

Amerikan Merkez Bankası FED’in reel sektör şirketlerinin desteklenmesine yönelik olarak açıkladığı 2.3 trilyon dolarlık destek paketi doların dünya paraları karşısında değer kaybetmesini, altının ise 2012 yılından bu yana en yüksek seviyesine yükselmesini sağladı. Altının Haziran vadeli fiyatı yüzde 7 yükselerek 1.730 dolara çıktı.

Doların 6 önemli para birimi karşısında değerini izleyen Dolar Endeksi (DXY) 2.3 trilyon dolarlık paketin açıklanması sonrasında yüzde 0.6 gerileyerek 99.57’ye indi.

Karamsar senaryo da destekledi

Merkez bankalarının piyasaya para pompalamasının altının fiyatını yukarı ittiği belirtiliyor. Altın kriz dönemlerinin güvenli limanı işlevini taşıdığı için karamsar haberlerden de besleniyor. Amerikan Merkez Bankası’nın toplantı tutanaklarının, ekonomide 2021’e kadar iyileşme sağlanamayabileceğine işaret etmesi de Perşembe günü altını güçlendiren faktörlerden biri oldu.