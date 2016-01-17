2-0'dan geri dönüş yapan Bursaspor, Trabzonspor'u 4-2 yendi

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor yeni stadı Timsah Arena'da 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Timsah Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Trabzonspor 2. dakikada Musa Nizam ve 7. dakikada Cardozo'nun golleriyle 2-0 öne geçti ve Timsah Arena'nın açılış maçında tribündeki herkesi şok etti. Ancak Bursaspor müthiş bir geri dönüşe imza atmayı başardı. 23. dakikada Sercan Yıldırım, 39. dakikikada Necid, 71. dakikada Sivok ve 82. dakikada Serdar Aziz'in golleriyle Bursaspor maçı 4-2'ye getirdi ve stadın açılış maçından galibiyetle ayrıldı. Bursaspor'un kaptanı Serdar Aziz 2 asist, 1 gollük performansıyla göz doldurdu.

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 21'e yükseltirken, Trabzonspor 24 puanda kaldı.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Uygar Bebek

BURSASPOR: Mert Günok, Erdem Özgenç, Serdar Aziz, Sivok, Aziz Eraltay, Faty, Jorquera (Dk. 68 Şamil Çinaz), Stoch (Dk. 89 Bekir Yılmaz), Sercan Yıldırım (Dk. 76 Emre Taşdemir), Dzsudzsak, Necid

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Cavanda, Aykut Demir, Mbia, Musa Nizam, Okay Yokuşlu, Aytaç Kara, Erkan Zengin, Mehmet Ekici, Marko Marin (Dk. 50 Deniz Yılmaz), Cardozo (Dk. 72 Soner Aydoğdu)

GOLLER: Dk. 2 Musa Nizam, Dk. 7 Cardozo (Trabzonspor), Dk. 23 Sercan Yıldırım, Dk. 40 Necid (Penaltıdan), Dk. 71 Sivok, Dk. 82 Serdar Aziz (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Faty, Dk. 68 Serdar Aziz (Bursaspor), Dk. 27 Mbia, Dk. 52 Aykut Demir, Dk. 67 Cavanda, Dk. 80 Soner Aydoğdu (Trabzonspor