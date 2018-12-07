1'inci sınıf eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1\'inci Sınıf eski Emniyet Müdürü Mustafa A.\'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Adana Emniyet Müdürlüğü\'nde 1\'inci sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Mustafa A., A.A., A.D. ile R.Ç. ve A.Ç. isimli kadınlar gözaltına alındı.

Görevde olduğu süre içinde birçok şubeden sorumlu olan Mustafa A.\'nın, 2014 yılında emekli olduğu, daha sonra 675 Nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbelerinin söküldüğü belirtildi.

AĞABEYİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ

Mustafa A.\'nın ağabeyi olan Mehmet A.\'nın da 2011- 2012 yıllarında Adana İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı ifade edildi. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2016\'da tutuklanan Mehmet A.\'nın, bir süre sonra tahliye olduğu bildirildi.

Şüphelilerden R.Ç., A.Ç. ve A.A.\'nın ise örgütün gizli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan tutuklandı.

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