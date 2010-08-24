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1.''ERGENEKON'' DAVASININ 154. DURUŞMASI BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2010 12:48

-1.''ERGENEKON'' DAVASININ 154. DURUŞMASI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırı dosyasıyla birleştirilen birinci ''Ergenekon'' davasının 154. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşmaya, emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23 tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanıklardan Salih Kurter ve Süleyman Esen de duruşmada hazır bulundu.  Tutuklu sanıklardan Ergün Poyraz, Hüseyin Görüm ve Sevgi Erenerol ise duruşmaya gelmedi. Duruşma, tutuksuz sanık Salih Kurter'in çapraz sorgusuyla devam ediyor. Bu arada, işitme problemi yaşayan Kurter'e görevliler kulaklık taktı.

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