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Dünya

19'luk sevgilisine iş kurmakta yardımcı olmuş

İrlanda Başbakanı Peter Robinson’ın eşinin 19 yaşındaki Iris Robinson adında gençle birlikte olduğu ortaya çıktı.

09 Ocak 2010 02:00

İrlanda Başbakanı Peter Robinson’ın önceki gün karısının kendisini aldattığını itiraf etmesinin ardından BBC’nin yayımladığı bir program, Iris Robinson’ın kendinden 40 yaş küçük sevgilisin kimliğini ortaya çıkardı.

008 yazında 19 yaşındaki Kirk McCambley’le ilişki yaşayan üç çocuk annesi Robinson, genç sevgisilinin iş kurmasına da ön ayak olmuş. Programdaki iddialara göre, aynı zamanda Kuzey İrlanda Meclisi üyesi olan Robinson, aile dostu iki yatırımcı vasıtasıyla McCambley’e kafe açması için 50 bin sterlin yardımda bulunmuş.

Programın yayımlanmasının ardından internetteki sosyal iletişim ağı facebook’ta McCambley adına kurulan gruba kısa sürede 2000 kişi katıldı. Grupta McCambley’e destek içerikli onlarca mesaj yazılırken, Dustin Hoffman’ın rol aldığı 1963 yapımı Hollywood filmi “The Graduate”e (Mezun) sıkça atıfta bulunuldu. Filmde Hoffman, kendinden yaşça büyük “Bayan Robinson” karakteriyle ilişki yaşıyordu.

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