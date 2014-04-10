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1999’dan bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da oylar nasıl dağıldı?

Radikal yazarı Tarhan Erdem, AKP ve BDP'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aldığı oy oranlarını karşılaştırdı

10 Nisan 2014 20:54

 

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