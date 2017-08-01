1999 yılında Gülen'i eğitim kitabı yapan MİT, 2004 MGK'da Gülen sunumu yapmış

TBMM 15 Temmuz Darbe Komisyonu’na Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’yla ilgili olarak sunulan bazı belgeler kurumun Fethullah Gülen’i yakın takipte tuttuğunu ortaya koydu.

Belgelere göre, MİT Müsteşarlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı, ‘Yıkıcı- Bölücü Faaliyetler Eğitimi Bölümü Başkanlığı “İrticai Faaliyetler” başlıklı iç bünyesinde bir ders kitabı çıkardı.1999 Ocak tarihli kitapta “Fethullah Gülen Grubu” başlıklı bölümde cemaatin genel görünümü hakkında, “Halen geniş taraftar kitlesine sahip oluşları, organizasyonları, maddi güçleri, fikri ve siyasi etkinlik yaratabilme kapasiteleri itibariyle Nurcu kesimin en büyük ve organize gurubudur” deniyor.

“Alevi öğrencilere cemaat yurtlarında yüzde 10 kontenjan”

Yurt dışı örgütlenmesinde önemli ayrıntılarla dikkat çeken kitapta, gurubun taban genişletme çalışmalarında ayrım gözetmeksizin ortam ve imkân bulduğu her fırsatı değerlendirildiği belirtiliyor. Alevi kesime mensup öğrencilere cemaat yurtlarında yüzde 10 civarında kontenjan ayrıldığı belirtilen MİT yayınında, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Kürt orijinli gençler için yurt ve okul yaptırılmakta bu gençler cemaatin Batı illerinde tertiplediği kamplara götürülmektedir” dendi.

MİT’in tarihi 24 Haziran 2004 tarihli MGK sunumu

Darbe Komisyonu’na gelen bir başka MİT belgesi ise 24 Haziran 2004 Tarihli Milli Güvenlik Kurulu (MGK) olağan toplantısıyla ilgili. ‘Ülke genelindeki güvenlik ve asayiş durumu ile irticai ve bölücü faaliyetlerin’ görüşüldüğü toplantıda MİT, Fethullah Gülen Grubu’nun yurtdışı faaliyetleri” hakkında bir takdim yapıyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, 2.5 saate yakın konuşma yaptığı Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda 2004 yılında imzalanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarını hatırlatarak, "FETÖ'ye karşı hükümeti 2004 yılında MGK kararıyla uyardık ancak pek fazla bir şey yapılmadığını gördük" demişti.

MİT: Kayda değer Müslüman topluluğun yaşamadığı Afrika ülkeleri ve Uzakdoğu’da eğitim yatırımı yapılıyor

MİT Müsteşarlığı’nın 24 Haziran 2004 tarihinde yapılan MGK Toplantısına “Fethullah Gülen Grubunun Yurt Dışı Faaliyetleri “başlıklı takdiminde, Gülen’in 1960’larda sıradan bir din görevlisi olarak başlattığı cemaat oluşumunun bugün uluslararası boyut kazandığı gurubun stratejiyle soğuk savaşın sonunda başlayan küreselleşme akımı arasında paralellik gösteren yaklaşımların görülmekte olup gerek gurubun küreselleşme akımına öncülük eden güçlerin birbirinden yararlanma arayışında oldukları söylenebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

Takdimde, Gülen gurubunun kayda değer Müslüman topluluğun yaşamadığı Afrika ülkeleri ve Uzakdoğu’da eğitim alanında yaptığı yatırımlara da dikkat çekildi.

CHP’li Emre: Kandırılma değil, bilme ve işbirliği var

Darbe Komisyonu’ndaki MİT belgeleriyle ilgili T24’ün sorusunu yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, MİT Müsteşarlığı'nın 24 Haziran MGK’sına takdiminin Gülen cemaatiyle ilgili çok kapsamlı genel bir değerlendirme yaptığını gösterdiğini söyledi. MGK’da buna uygun kararlar alındığını ancak ona uygun mücadelede geliştirilmediğini ifade eden Emre’nin değerlendirmeleri şöyle:

“MİT’in eğitim notları mücadele edilmesi gereken tehditler olarak yazılıp anlatılmış, kapsamı, ne amaçladığı nasıl bir örgütlenmeye gittiği dünyadaki faaliyetleri gibi bir genel değerlendirme var. 2004 MGK takdimi de çok kapsamlı ve etraflıca kapsamlı ve yurt içi ve yurt dışı organizasyon ve nihai amacın kendi inanışlarına göre bir yönetim inşa etmek olduğu asıl hedefin bu olduğu ve dünya çapında örgütlenmesi şirketleri, ticari hacmi, sivil toplum kuruluşları ve medyası her şeyinin çok geniş kapsamlı belirtildiği ve artık buna müdahale edilmesi gerektiğinin gerekçesi izah ediliyor. Aslında bu çok başarılı bir takdim. MGK da ona uygun karar alınıyor ama ona uygun bir mücadele geliştirmiyorlar. Erken uyarı bunlar. Hani hep ‘kandırıldık’ diyor ya ama bilme ve işbirliği var en başta.”