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1999 depreminde anne ve babasını kaybeden oyuncu Ece Dizdar: Onlara ablalık yapacağım

04 Kasım 2020 09:37

Gölcük depreminde anne babasını kaybeden oyuncu Ece Dizdar, 65 saat sonra enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in ardından paylaşım yaptı.

Dizdar, “Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99’da bekleyip tersini yaşayanlardanım. Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif’e uzun ömürler versin.” ifadesini kullandı.

Dizdar paylaşımında şunları kaydetti:

"Babam denizaltı subayıydı. Anne ve babamı Gölcük denizaltı filosunda donanmanın içindeki orduevi binasında kaybettim.Salı günü olan depremden sonra cuma günü İsrail’den desteğe gelen bir ekip yardımıyla cansız bedenlerini çıkardık. Anne ve babasını kaybetmiş her çocuğa ablalık yapmak için buradayım.”

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