‘1994'te ABD, 2008'de devlet yurt dışına kaçmamı istedi’

Avrupa’da yayın yapan Med Nuce TV’ye konuşan kapatılan DEP’in eski Milletvekili Hatip Dicle, cezaevi yaşamı ve tutuklanmaları ile ilgili ayrıntılar anlattı.

DHA’dan Ferit Aslan’ın haberine göre, Hatip Dicle, ilk tutuklandığı 1994 yılında ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden siyasi müsteşarın kendisinden yurt dışına kaçmasını istediğini, 2008’de tutuklanmadan önce de devletin kendisine kaçma fırsatları verdiğini, kaçma yerine kalıp mücadele etmeyi tercih ettiği için 15 yıl cezaevinde kaldığını söyledi.

1994 yılında ABD siyasi müsteşarının kaçmasına yardım edebileceğini ileri süren Dicle, 2008’de tutuklanmadan önce devletin dolaylı yoldan kaçmasını önerdiği iddiasında bulundu.

İkinci cezaevine girme sürecinin beklemedikleri ortamda olduğunu ifade eden Dicle, "İlk cezaevine girdiğimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kürt halkına adata savaş ilan etti. Köyleri yakıp yıktı, Kürdistan coğrafyasını viraneye çevirmek istedi. Kürt siyasetçi ve düşünenlerini sokak ortasında katletti. Çok acılı bir dönemdi. O zaman cezaevine girmemize şaşırmadık. ’Devletin yaptıklarını milletvekili olarak deşifre ediyoruz, halkımız için mücadele ediyoruz’ diyorduk. ’Düşman da bize böyle yanıt veriyor’ dedik. Fakat ikinci cezaevi giriş süreci, toplumun yanıltılmak istendiği ve ileri demokrasi altında ve Kürt varlığının tanındığı ve Kürtlerle ve ileri gelenleri ile müzakere edildiği sürece olması bize çok ağır geldi. Bizi cezaevine atanlar birinci Cumhuriyet dönemi mağdurlarıydı. Bir dönemde mağdur olanlar, iktidara geldikten sonra iktidarın büyüleyici şehveti ile zalim rolüne girmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.