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1994 model 'Şahin'e 66 bin TL istiyor!

15 Temmuz 2020 11:15

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde oto galericilik yapan Hacı Ömer Kalender, 1994 model Tofaş Şahin marka aracını 66 bin liraya satılığa çıkardı.

Sahibi olduğu galeride yüksek model araçları dışarıda sergileyen Kalender, 1994 model 84 bin kilometredeki Şahin’i kapalı yerde muhafaza ediyor.

Araca gözü gibi baktığını belirten Kalender; "Araç sanki 1994 gibi, aynı temizlikte aynı ayarda. Etiketleri, garanti belgeleri hala duruyor. Yüksek fiyata sattığımız araçları dışarıda sergiliyoruz. Ancak bu aracı dışarı çıkarmıyor kapalı yerde muhafaza ediyoruz. Tofaş Şahin benim için bir hastalık. Aracımı çok seviyorum. Binmeye kıyamıyorum" dedi.

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