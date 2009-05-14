1990’da Fener’e 6 attı, şimdi amatör kümenin eşiğinde

Türk Futbol tarihinde Fenerbahçe'yi sahasında en farklı skorla yenen (6-1) takım unvanını elinde bulunduran Aydınspor, amatör kümeye düşmemek için mucize bekliyor.



Aydınlı eski bakanlardan Yüksel Yalova ve Cengiz Altınkaya döneminde Türk futbolunu Afrika pazarını açan ve Cezayir'den Amani, Nunisi, Şerif Ozanı ve Kadiri gibi futbolcuları getirerek kulüplerin transfer pazarını büyük ölçüde değiştiren Aydınspor, mazisini arıyor.



Kurulduğu 1966 yılından itibaren uzun yıllar 2. Lig'de mücadele eden Aydınspor, teknik direktör Necdet Zorluer yönetiminde, 1989-1990 sezonunda şampiyon olarak o zamanki adıyla Birinci Lig'e yükseldi.



Birinci Lig serüvenine muhteşem bir başlangıç yapan "Efeler", 26 Ağustos 1990'daki 1990-1991 sezonunun açılış maçında, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda, yaklaşık 40 bin sarı-lacivertli taraftarın izlediği karşılaşmada, bu sezon Chelsea'nin başında olan Guss Hiddink yönetimindeki Fenerbahçe'yi 6-1 yenmeyi başardı. Siyah-beyazlı takım böylece 1960-1961 sezonunda Galatasaray'ın ezeli rakibi karşısında elde ettiği 5-0'lık galibiyeti gölgede bırakarak, Türk futbol tarihine adını yazdırdı.



Aynı sezonu ligi beşinci sırada bitiren Aydınspor, futbol kamuoyunda "Aydın'ın efesi"olarak nam yaptı.



Fenerbahçe'yi Birinci Lig'deki ikinci sezonunda, 1 Eylül 1991'de bu kez 2-1 yenerek bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Aydınspor, ligde kaldığı dönemlerde üç büyüklerden puan almayı başaran takımlar arasında yer alarak da takdir topladı.



Kadrosundaki futbolculardan İlker, Faruk ve Ali Akdeniz'i daha sonra Fenerbahçe'ye kaptıran Aydınspor, 1992-1993 sezonunda Konyaspor ve Bakırköyspor ile birlikte 2. Lig'e düşerek çöküşe geçti.



Birinci Lig'den düştükten sonra Konya ve Antalya'da iki kez Birinci Lig'e yükselme maçlarına katılma hakkını elde eden, Konya'da Eskişehirspor'a son dakikada yediği golle 2-1 yenilirken, Antalya'da da maçın başlarında 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi ile Çaykur Rizespor'a 4-1 yenilerek bu şansını kaybetti.



13 yıl 2. Lig'de mücadele eden Aydınspor 2005-2006 sezonunda 3. Lig'e düşerken yaşanan ekonomik sıkıntılar kulübü çok zor durumda bıraktı.



Berlin Türkiyemspor'dan transfer edilen Kemal Akar'ın yetiştirme bedelini geç ödediği için sezona eksi 3 puanla başlayan Aydınspor, ligin bitmesine 2 hafta kala 36 puanla Mustafakemalpaşaspor ile son sırayı paylaşıyor. Aydınspor'un ligde kalabilmesi için kalan iki maçını kazanmasının yanı sıra, üstünde yer alan Ispartaspor, Bandırmaspor ve Menemen Belediyespor takımlarının kaybedeceği puanlar da büyük önem taşıyor.

