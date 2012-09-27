1990 altı araçlar hurdaya çıkacak

Yol kenarı denetim istasyonları için alınan yeni araçların dağıtım töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, taşımacılıkla ilgili önemli düzenlemeler yaptıklarını, bunlardan birinin de 1985 yılı ve öncesi döneme ait araçları trafikten çekmek olduğunu söyledi.

Bu kapsamda bugüne kadar 76 bin 500'e yakın miadı dolmuş, sahiplerine yük olan aracı trafikten çektiklerini belirten Yıldırım, bunların sahiplerini hem aracın oluşturduğu yükten hem de vergi borçlarından kurtardıklarını ifade etti.

Bakan Yıldırım, bu iş için 350 milyon lira civarında harcama yapıldığını söyledi.

Bakan Yıldırım'dan sürücülere çağrı

Çıtayı daha da yükselttiklerini bildiren Yıldırım, şöyle konuştu:

''1990 model ve altında olan araçları da almaya başlayacağız. Buradan vatandaşlarımıza, sürücülerimize sesleniyorum. Araçlarınız 1990 model ve daha altındaysa, bir başka deyişle 22 yaşın üzerindeyse onu getirin, hem aracınız size yük olmasın hem de aynı zamanda maliyeye olan borçlarınızdan kurtulun. Bunun için de yasal düzenleme yaptık. Böylece bir taşla iki kuş... Hem aracı teslim ediyorsunuz, size yük olmaktan çıkıyor hem de borçlarınızdan kurtuluyorsunuz. Yalnız bunun 1 sene süresi var. Süreyi geçirdiniz mi kaçırmış olacaksınız.''