“1989 rüzgârı AKP'yi silip süpürecek”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara’da ve İstanbul’da 1989 rüzgârı estiğini belirterek, “1989 rüzgârı AKP’yi İstanbul’dan da Ankara’dan silip süpürecek” dedi.

CHP’li Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP’ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Özel, şunları dile getirdi:

“Cumhurbaşkanı adayım yok, bakan adayım yok, 3 büyükşehir belediye başkan adayım yok. Bu ülkeyi yönetmeye talip değilim. Ülkeyi Tayyip Erdoğan yönetsin, partinin anahtarlarını ona verdik, ben ona destek olacağım. Ben, o tökezlediğinde koluna gireceğim, zorlandığında elinden tutacağım, lastik patladığında yedek lastik olarak beni takıp yoluna devam edecek. Bu nasıl siyasi parti, nasıl bir siyasi anlayış?”

CHP’nin adını 'FETÖ' ve PKK ile anan Bahçeli’nin Erdoğan’a bakması gerektiğine işaret eden Özel, şunları kaydetti:

“Vatandaş, bütün anketlerde İstanbul ve Ankara’nın değişmesi gerektiğini, artık rant belediyeciliğinin, AKP belediyeciliğinin son bulmasını istediğini gösterdi. Bir panik var. O panik, iki büyük şehirde belediyelerin 31 Mart akşamı değişeceğini gösteriyor. Bunun paniğindeki Erdoğan, CHP’yi nefret söylemiyle, hakaretlerle, iftiralarla sindirmeye çalışıyor. Korkunun ecele faydası yok. Ankara’da ve İstanbul’da 1989 rüzgârı esiyor. Erdoğan ne yaparsa yapsın buna engel olamayacak. 1989 rüzgârı AKP’yi İstanbul’dan da Ankara’dan silip süpürecek.”