1988'de 'grev gözcüsü' olan Erdoğan 2012'de grevi yasakladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1988’de Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken Darphane işçilerinin grevine destek verdiği ve “Zulme son verene kadar haklı ve kararlı mücadelelerin yanında olmayı inancımız gereği görev telakki ederiz” dediği ortaya çıktı.

1988 yılında Basın-İş Sendikasına bağlı Darphane işçilerinin grevinin 27’nci gününde Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olarak ziyaret eden Erdoğan, işçilere destek için “grev gözcüsü” önlüğünü üzerine giyerek fotoğraf çektirmişti.

'Hükümetler işçi haklarına duyarsız'

Aydın Yılmaz'ın ekonomiservisi.com'da yayımlanan haberine göre, Erdoğan işçileri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada “Ülkemizde özellikle 1980 sonrası hükümetler işçi haklarına insan onuruna yakışmayacak şekilde ilgisiz kalmaktadır. Alın teri kutsallığını yitirmiştir. Ülkemizde işçilerimiz kira ücretlerini dahi ödeyemeyecek zorluklar içerisindedir. Bu zulme son verene kadar haklı ve kararlı mücadelelerin yanında olmayı inancımız gereği görev telakki ederiz” demişti.