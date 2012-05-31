T24 LogoT24 Logo
Gündem

1988'de 'grev gözcüsü' olan Erdoğan 2012'de grevi yasakladı

Erdoğan, 1988'de işçilere destek için 'grev gözcüsü' önlüğünü üzerine giyerek fotoğraf çektirmişti

31 Mayıs 2012 14:41

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1988’de Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken Darphane işçilerinin grevine destek verdiği ve “Zulme son verene kadar haklı ve kararlı mücadelelerin yanında olmayı inancımız gereği görev telakki ederiz” dediği ortaya çıktı.

1988 yılında Basın-İş Sendikasına bağlı Darphane işçilerinin grevinin 27’nci gününde Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olarak ziyaret eden Erdoğan, işçilere destek için “grev gözcüsü” önlüğünü üzerine giyerek fotoğraf çektirmişti.

 

'Hükümetler işçi haklarına duyarsız'

 
Aydın Yılmaz'ın ekonomiservisi.com'da yayımlanan haberine göre, Erdoğan işçileri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada “Ülkemizde özellikle 1980 sonrası hükümetler işçi haklarına insan onuruna yakışmayacak şekilde ilgisiz kalmaktadır. Alın teri kutsallığını yitirmiştir. Ülkemizde işçilerimiz kira ücretlerini dahi ödeyemeyecek zorluklar içerisindedir. Bu zulme son verene kadar haklı ve kararlı mücadelelerin yanında olmayı inancımız gereği görev telakki ederiz” demişti.

ETİKETLER

erdoğan grev

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24