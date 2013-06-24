1984 yılından bu yana kaç asker şehit oldu?

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, terörle mücadele kapsamında, 1984 yılından 5 Ağustos 2012 tarihine kadar 6205 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olduğunu bildirdi.

Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'nin soru önergesine verdiği yanıtta, terörle mücadelede ölümle sonuçlanan her olayın idari olarak incelendiği gibi olayın gerçekleştiği yerde bulunan görevli ve yetkili adli makamlar tarafından da adli soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca; Şırnak Dereler Bölgesi Komando Birliğinde meydana gelen olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğü, soruşturma kapsamında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği; Şirnak Taşdelen Karakoluna saldırı, Siirt Eruh Dikboğaz Karakoluna saldırı, Diyarbakır Tuzla Karakoluna saldırı, Şırnak Milli Karakoluna saldırı, Elazığ ile Bingöl illeri arasındaki yolda gerçekleştiği belirtilen konvoy baskını, Şırnak Çelik Karakoluna saldırı, Bingöl Sancak Karakoluna saldırı olaylarına ilişkin tahkikatların devam ettiği;

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca; soru önergesinde 26 Mayıs 1992 tarihinde gerçekleştirildiği belirtilen Hakkari Üzümlü Karakoluna saldırı, Hakkari Perihan Karakoluna saldırı, Hakkari Sivritepe Karakoluna saldırı, Şemdinli Alan Karakoluna saldırı, Şemdinli Aktütün Karakoluna saldırı, Şemdinli Derecik Karakoluna saldırı olaylarına ilişkin soruşturmaların yürütüldüğü, soruşturmalar kapsamında ayrı ayrı kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği;

Şemdinli Samanlı Karakoluna saldırı, Hakkari Çobanpınar Karakoluna saldırı, Çukurca Çınarlı ve Çayırlı Karakollarına saldırı, Hakkari Kavaklı Karakoluna saldırı, Hakkari Pirinçeken Karakoluna saldırı, soru önergesinde 12 Aralık 1993 tarihinde gerçekleştirildiği belirtilen Hakkari Üzümlü Karakoluna saldırı, Hakkari Ördekli Karakoluna saldırı, Hakkari Ortaklar Karakoluna saldırı olaylarına ilişkin tahkikatların devam ettiği; Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Iğdır Aralık ilçesi Sultantopu Karakoluna saldırı olayına ilişkin tahkikatın devam ettiği tespit edilmiştir."

Yılmaz, terörle mücadele kapsamında 1984 yılından 5 Ağustos 2012 tarihine kadar 6205 TSK personelinin şehit olduğunu bildirdi.