1984'ün ilk bebeği Ferhat Canbey basının ilgisizliğinden şikayetçi

1984 Yılbaşı'nın ilk dakikalarında Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelerek birkaç gün boyunca basının ilgi odağı olmayı başaran Ferhat Canbey, şimdi o parlak günleri buruk bir özlemle anıyor. Yakaladığı başarılı çıkışı sürdüremeyen ve aradan geçen 29 yılda dişe dokunur bir varlık gösteremeyen Canbey, erken gelen şöhreti kaldıramadığı için o dönem eline geçen fırsatları heba ettiğini itiraf ederken, basının ve hastane personelinin zamanla azalan ilgisinin de kendisini ayrıca yaraladığını dile getirdi.

'Halim herkese ibret olsun'

Doğumunun gerçekleştiği K.Maraş Devlet Hastanesi önünde bir basın toplantısı düzenleyen Ferhat Canbey, yanında getirdiği 1 ocak 1984 tarihli gazete küpürlerini gazetecilere göstererek kim olduğu ve neden basın toplantısı düzenlediği sorularına açıklık getirdi. "Yılın ilk müjdesi: Ferhat Bebek", "İlk doğum haberi K.Maraş'tan geldi", "Yılın ilk bebeğine Ferhat adı verildi" gibi başlıkları bir süre tekrar okuyan Canbey, "görüyorsunuz bir dönemin manşetlerden inmeyen Ferhat Bebeği... Artık ne arayan var ne soran... Halim herkese ibret olsun..." derken gözyaşlarına hakim olamadı.

'Akarken dolduramadım...'



Canbey, dünyaya geldikten sonraki bir kaç saat boyunca sahip olduğu popüleriteyi iyi değerlendiremediği için bugün zor şartlarda yaşadığını belirterek şöyle devam etti:

"Oysa her şey ne güzel başlamıştı. Kameralar falan hep etrafımdaydı. Etrafımdaymış... Ben de çok gençtim tabii... Ne bileyim, hep öyle sürecek sandım. Cahillik işte... Maalesef akarken dolduramadım. O ünü yeterince kullanamadım. Elimizden tutan da olmayınca en güzel zamanlarımı ağlayıp gaz çıkararak heba ettim..."

'Vefa semt adıymış...'

Bir kez gözden düşmeye başladıktan sonra basının ve hastane yönetiminin de kendisine sırt çevirdiğini söyleyen talihsiz genç, "O gün beni haber yapan gazeteci arkadaşlara daha sonra defalarca ulaşmaya çalıştım ama ya telefonlarıma çıkmadılar ya da beni tanımazdan geldiler. Hastane yönetimi de aynı şekilde. Kaç kez bizzat başhekimden ricada bulundum, en azından kadın-doğum servisine benim adımı versinler diye ama en sonunda hastaneye girişimi yasakladılar. Neticede benim sayemde gazetelere çıktı o hastane. Ancak onlar şöhretimden faydalanıp beni bir kenara attılar. İyi günümde yanımda olan o ebeler, hemşireler, gazeteciler... Nerede şimdi bu insanlar?" sözleriyle vefasızlıktan yakındı.

Hastane personeli içinde bir tek kendisini dünyaya getiren Kadın Doğum Uzmanı Operatör Doktor Salih Günsu'dan ilgi gördüğünü belirten Canbey, "Salih Hoca'yla iletişimimiz 10 sene önceye kadar gayet güzel sürüyordu. Arada bir yanına uğrar, çayını içer, onunla birlikte gazetelere çıkan resimlerimize bakardık." derken, daha sonra Günsu'nun da bir gün "yeter lan sktr git düş yakamdan" sözleriyle aniden iletişimi kestiğini ve Maraş'tan tayinini isteyerek şehri terkettiğini ifade etti.

Hastane yönetiminden sert tepki

Ferhat Canbey'in açıklamaları sürdüğü sırada hastane kapısına çıkan Başhekim Süleyman Efeciler "Lan gene mi geldi bu manyak? Çocuklar atın şunu dışarı ya" sözleriyle toplantıya müdahale etti. Canbey'in de "Doğurtmasaydınız o zaman? Ben mi dedim doğurtun diye?! Sen bir çocuğa bakamayacaksan neden doğurtuyorsun" şeklinde karşılık vermesiyle ortam bir anda gerilirken, Başhekim'in talimatıyla harekete geçen güvenlik görevlileri talihsiz genci yaka paça dışarı attılar.

"Teklif ettiğimiz işi beğenmedi"

Ortamın sakinleşmesinin ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Başhekim Süleyman Efeciler, "20 küsür senedir bununla uğraşıyoruz. Hadi çocukken yine sevimliydi falan idare ediyorduk da eşşek kadar adam oldu hala burada. Senenin ilk bebeği olduysan oldun. Aş artık bunları ya" ifadelerine yer verdi. Ferhat Canbey'e sahip çıkmadıkları yönündeki iddialara da yanıt veren deneyimli Başhekim son olarak şunları kaydetti:

"Hayır, niye sahip çıkalım o ayrı mesele ama baktık bunun gideceği yok, biraz da haline acıdık açıkcası, hastanede hademelik falan bir şeyler yapsın diye iş de vermek istedik. Ama beyimiz o işi kendine layık görmedi. 'Koca 1984'ün ilk bebeğine bunu mu layık görüyorsunuz hocam?' diye sitem etti bize. Manyak mıdır nedir? Bunu doğurtacağımıza taş doğurtaymışız keşke. Başımıza iş aldık resmen..."

(Bu bir Zaytung haberidir)