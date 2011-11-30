1984-2004 arasında 568 faili meçhul cinayet işlendi





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - TBMM İnsan Hakları “Terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihlallerini” inceleyen alt komisyon Prof. Dr. Ümit Özdağ’ı dinledi. Özdağ, faili meçhul cinayetler için verilen 17 bin 500 rakamına ‘abartılı’ dedi. Adalet ve İçişleri bakanlıklarının bir komisyon eliyle doğru rakamı belirlemesini önerdi. “Faili meçhullerin cinayet olduğunu düşünüyorum” diyen Özdağ, “Devletin, devlet güçleri tarafından gözaltına alınan ve kaybolan insanların hesabını vermeli” dedi. Özdağ’ın son çıkardığı kitaplarda Türkiye’deki faili meçhullerin sayısı, kayıpların tam listesi bulunuyor.

1984-2004 arasında 568 faili meçhul



Özdağ, komisyonda çarpıcı rakamlar verdi. Buna göre, 1984-2004 arasında yani 20 senelik süreçte herhangi bir terör örgütüyle ilişkilendirilmeyen faili meçhul cinayet sayı 568.272 kişi de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybolmuş. Terör örgütleri tarafından öldürüldüğü bilinen ancak failleri bilinmeyen cinayet sayısı bin 839.



Terör örgütü 2 bin 434 kişi katletti



1984’den 2009’a kadar terör örgütü tarafından toplu olarak katledilen insan sayısı 2 bin 434. Bunların 371’i bebek. Bin 584’ü erkek.

