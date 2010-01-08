198 kişilik iş ilanı için 12 bin kişi başvurdu

T24-Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından alınacak 198 daimi işçi için Türkiye İş Kurumu (İşkur) Şubesi’ne başvuranların sayısı 5 günde 12 bine ulaştı.

TİGEM tarafından alınacak daimi işçi kadrosu için işsizlerin kuyrukta bekleyişleri devam ediyor. Geçen pazartesi günü İşkur tarafından TİGEM’de traktör sürücüsü, kaynakçı, oto elektrikçi, dizel motor ustası, torna ustası, zirai aletler ustası, pompa ustası ve sulama ustasının alınacağı yönündeki iş ilanının ardından başvuranlarını sayısı 12 bine ulaştı. Metrelerce uzayan kuyrukta bekleyen işsizler arasındaki sıra tartışması nedeniyle Çevik Kuvvet ekibi de mesai bitimine kadar İşkur önünde nöbet tutuyor.

3 gün önce Viranşehir İlçesi’nden Şanlıurfa’ya geldiğini belirten 5 çocuk babası 35 yaşındaki Ramazan Çiçek, “Cebimde sadece 15 lira yol parası var. Günlerdir simit ve çayla karnımı doyuruyorum. Bu kadar kalabalık karışışında işe girecek umudum yok ama beklemekten başka çarem yok. Bölgemizde iş yok, fabrika yok, kış ayında çoluk ve çocukla sefalet içersindeyiz” dedi.

13 Ocak Çarşamba gününe kadar kayıtların devam edeceğini belirten İşkur yetkilileri, başvuru sayısının 15 bine kadar yükselebileceğini söyledi.