197 günlük süreçte neler oldu

Münevver Karabulut'un cinayet zanlısı Cem Garipoğlu, 197 gün sonra ailesinin avukatları aracılığıyla saat 00,45'de polise teslim oldu. Peki bu süreçte neler yaşandı?

Olayı, İstanbul Valisi Muammer Güler, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yaptıkları basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdular. Vali Muammer Güler, açıklamasında devletin verdiği sözü tuttuğunu, bunun için emniyet birimlerine teşekkür ettiğini söyledi.

Cinayet 3 Mart'ta işlendi

Münevver Karabulut'un cesedi, başı gövdesinden ayrılmış şekilde 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulundu. Polis, kısa sürede Karabulut'un erkek arkadaşı Cem Garipoğlu'nu cinayet şüphelisi olarak aramaya başladı. Cinayet, kamuoyunda geniş yankı bulunca yurtdışına kaçtığı söylenen Cem Garipoğlu'nun yakalanması için kırmızı bülten çıkartıldı ve Cem 184 ülkede aranmaya başlandı. Cem Garipoğlu'nun yakalanması için basın organlarında yoğun haberler yapıldı. Cinayet, televizyon rogramlarına konu oldu. Ailesi ve yakınları vatandaşların da desteği ile zanlının yakalanması için yürüyüşler düzenledi.

'Cem yakalandı, serbest bırakıldı' iddiası

Baba Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun cinayetten sonra yakalanıp serbest bırakıldığını iddia edince dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah tarafından mahkemeye verildi. Ayrıca acılı baba, cinayetten sonra Celalettin Cerrah'ın Cem Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu ile görüştüğünü iddia etti. Süreyya Garipoğlu, yaptığı açıklamalarda polislerin aileden rüşvet aldığını söyledi. Celalettin Cerrah ise iddiaları sert bir dille eleştirdi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Münevver Karabulut cinayeti hakkında İçişleri Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı'ndan bilgi istedi.

Karabulut ailesinin ilk avukatları Faruk Zorba ile Tülay Tonkuş, aile ile aralarındaki sorun nedeniyle davadan çekildi. Baba Karabulut, farklı yerlerde yaptığı eylem ve açıklamalarla cinayeti sürekli gündemde tutmayı başardı. Bir ara cinayetin sananist cinayeti olduğunu, Cem Garipoğlu ve ağabeyi Levent Garipoğlu'nun satanist sitelere üye olduğunu iddia etti.

Adli Tıp Skandalı

Skandallara adı karışan Adli Tıp Kurumu bu kez de Münevver'in iç çamaşırına sperm bulaştırdı. Baba Süreyya Karabulut bunun üzerine Adli Tıp Kurumu ve Adalet Bakanlığı'nı mahkemeye vereceğini söyledi. Baba, basın mensuplarına, “Kızımı Garipoğlu katletti, Adli Tıp lekeledi” dedi. Bu süreçte Cem Garipoğlu'nun yakınlarının DNA örneği alındı. Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu ve annesi Tülay Makbule Garipoğlu gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Anne daha sonra yurtdışına çıktı. Serbest bırakılmaları büyük tepki çekince baba Garipoğlu tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tüm yaşananlara rağmen cinayetin aydınlatılamaması toplumun her kesiminden büyük tepki gördü. Münevver Karabulut için Facebook'tan sayfalar oluşturuldu. Adına şiirler yazıldı. Yapımcı Melih Göğebakan Münevver Karabulut'un hayat hikayesini anlatan film çekmeye karar verdi. Ve birçok ünlü oyuncunun rol aldığı filmin çekimlerine başlandı.

İhbarlar arttı

Kamuoyundan Cem Garipoğlu ile ilgili hergün farklı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Polise hergün Garipoğlu'nu gördüklerini söyleyen telefon ihbarları geldi. Rusya, ABD, İsrail, Ermenistan ve daha birçok farklı ülkede olduğu yönünde ihbarlar yapıldı. Türkiye'den de farklı illerde çok sayıda ihbar geldi. Basında bununla ilgili hergün haberler yer aldı. Bu sırada İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın oldu. Çapkın, yaptığı açıklamalarda çemberin daraldığını söyleyerek zanlının yakalanacağı yönde sinyaller verdi. Bu açıklamalardan sonra zanlının yakalandığı yönünde çok sayıda haber yapıldı, ancak haberler yalanlandı.

Ve nihayet teslim oldu

Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın “Çember darıldı” şeklindeki açıklamalarından kısa bir süre sonra Cem Garipoğlu, avukutları aracılığıyla taslim oldu. Cem Garipoğlu, babasının vekalet verdiği avukatla irtibata geçerek teslim olacağını söyledi. İki avukat Cem Garipoğlu'nun geleceğini söylediği E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiine giderek yol kenarında beklemeye başladı. Cem Garipoğlu'nun saat 00.45'de geldiğini belirten Avukat Aytekin Kaya, “Cem otomobile bindiğinde, 'Babamın içeride olmasından çok büyük vicdan azabı çekiyorum. Ona çok üzüldüm. Karnım çok aç. Bana sucuk ekmek alır mısınız' dedi. Daha sonra otomobilin teybinden Frank Sinatra'yı dinledi. Bahçelievlerde bir yerde sucuk ekmek aldık. Başka bir şey konuşmadı. Daha sonra Bahçeliveler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Oradan da Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi” diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Cem Garipoğlu, ilk işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Garipoğlu sağlık kontrolünün ardından tekrar Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.