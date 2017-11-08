197 çocuk "terör" suçlamasıyla cezaevinde

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in cezaevlerindeki çocuklara ilişkin bilgi edinme başvurusuna gelen cevapta terör sebebiyle ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk sayısı 197 olarak açıklandı. Gelen cevap üzerine Adıgüzel, “Her ne sebeple olursa olsun, cezaevlerinde bulunan çocukların öncelikle çocuk olduğunu unutmamalıyız. Ceza sisteminde suça karışan çocuklara yönelik acilen çocukların üstün yararını gözeten alternatif yolların geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

“29 Farklı Kurumda 96 Kız Çocuğu Var”

CHP’li Adıgüzel’in bilgi edinme başvurularına Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından farklı tarihlerde gelen cevaplarda cezaevlerindeki çocuklara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

- 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle; ceza infaz kurumlarında 12-18 yaş aralığında 2 bin 767 çocuk bulunuyor.

- 15 Ağustos 2017 tarihi itibariyle; çocuk eğitim evleri ve çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında kalan toplam çocuk sayısı bin 403; 29 farklı kurumda kalan kız çocuğu sayısı ise 96.

- Buna göre; cezaevlerinde bin 364 çocuk yetişkinlerin kaldığı infaz kurumlarında barındırılıyor.

“12-18 Yaş Arası, Eğitime Devam Eden Çocuk Sayısı 1075”

- 1 Ağustos 2017 itibariyle; ceza infaz kurumlarında bulunan 12-18 yaş aralığındaki çocukların öğrenim kademeleri dağılımına bakıldığında; 111’i “1.Kademe Okuma Yazma Kursuna”, 62’si “2. Kademe Okuma Yazma Kursuna” katılırken; 187’si “Açık Öğretim Ortaokuluna”, 495’i “Açık Lise Eğitimine”, “1’i Üniversite Eğitimine”, “219’u ise Örgün Eğitime” devam ediyor.

- Terör sebebiyle ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk sayısı 197. Bu çocuklardan 15’i eğitimevlerinde barındırılırken; bunlardan 4’ü “Örgün ve Yaygın” eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanıyor.

- Yine terör sebebiyle çocuk kapalı ceza infaz kurumları ve yetişkinlere ait kurumların çocuk bölümlerinde barındırılan 182 çocuğun 33’ü yaygın, 1’i “I. Kademe Okuma Yazma Kursu” olmak üzere 34’ü eğitim ve öğretim faaliyetlerinden yararlanıyor. Buna göre, terör sebebiyle infaz kurumlarında bulunan çocuklardan yalnızca 38’si, Örgün Eğitim, Yaygın Eğitim ve I. Kademe Okuma-Yazma kursundan faydalanıyor.

“Son 3 Yılda Kötü Muamele ve İşkence İddiasıyla Yapılan Başvuru Sayısı Sadece 18”

Öte yandan, Adıgüzel’in, ceza infaz kurumlarındaki çocuklara kötü muamele ve işkence uygulandığı iddialarına ilişkin açılan soruşturmalara ilişkin sorduğu soru üzerine gelen cevapta; son 3 yılda 18 başvuru yapıldığı belirtildi. Buna göre; çocuk hükümlülere kötü muamele ve işkence iddiaları ile ilgili 2015 yılında 4, 2016 yılında 4, 2017 yılında ise 10 başvuru yapıldığı kaydedildi.

2015 - 2016 yılları arasında toplam 8 adet şikayet başvurusundan; 1 adet başvurunun akran şiddeti olup, 7 adet başvurunun ise görevlilere yönelik olduğu ifade edildi. 2015 yılında yapılan başvuruların adli ve idari yönden işlem yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmesi; 2016 yılında ise yapılan başvurulardan 3’ünün adli ve idari yönden işlem yapılmasına, 1 başvurunun ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi şeklinde sonuçlandığı belirtildi.

Gelen cevaba ilişkin konuşan Adıgüzel, “Her ne sebeple olursa olsun, cezaevlerinde bulunan çocukların öncelikle çocuk olduğunu unutmamalıyız. Burada öncelikle gözetilmesi gereken çocukların üstün yararıdır. Bizler her fırsatta, cezaevi koşullarının çocuklar için uygun olmadığını, bu nedenle suça karışan çocuklara yönelik alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Cezaevleri, çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçmek için etkili bir yol değil. Aksine cezaevlerinden çıkan çocukların yeniden suça karışma olasılığının yüksek olduğu yapılan çalışmalarda da kanıtlanmıştır. Bu yüzden bir kez daha Adalet Bakanlığı’nı bu konuyla ilgili sorumluluk almaya ve gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum” dedi.