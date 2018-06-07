197 bin lira tazminata mahkûm edildi; Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi: O kararı veren hâkim, hâkim değil!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adası'nda bulunan bir off - shore şirkete para aktarıldığı iddiasına ilişkin davada 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, kararı veren hâkimi eleştirdi.

TIKLAYIN - Man Adası belgeleri davasında Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası iddialarına ilişkin 197 bin lira tazminata mahkum olmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "18 milyon dolara ne aldın? Bunların yanıtı yok. O kararı veren hakim de hakim değil zaten" dedi. CHP lideri, şöyle devam etti:

"18 milyon dolar gerçek mi? Gerçek. Man Adası’na para transferi oldu mu? Oldu. Man Adası’ndaki şirketin kuruluş bedeli 1 sterlin mi? 1 sterlin. Kendisi de itiraf etti bunu. E ne bu tazminat? Hangi gerekçeyle? Beni korkutmak için."

"Talimat alan yargıç, parayla beni korkutacağını sanıyor"

Davayı Türkiye'de olmasa bile AİHM'de kazanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bütün belgeleri doğru. Savcının yazısı var. Soruyor Halk Bankası’na ‘Bunlar size mi ait?’ ‘Evet bize ait.’ MASAK’a soruyor: ‘Bunlar doğru mu? Evet doğru.’ Bunlar ne için? Beni korkutmak için. Talimat alan yargıç, parayla beni korkutacağını sanıyor. Biz parayla, pulla korkmayız. Biz namuslu adamlarız" dedi.