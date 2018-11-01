1969 yılında açılmış, 9 ay önce yıkımına başlanmıştı; AKM için takvim belli oldu

1969 yılında açılan ve 13 Şubat 2018'de yıkımına başlanan Atatürk Kültür Merkezi'nde takvim sonunda belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da yıkımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ihale gündeminin 9 Kasım'da açıklanacağını, aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşmenin imzalanacağını, şubat ayında ise temelinin atılıp inşaatına başlanacağını açıkladı.

Bakan Ersoy, AKM'nin hizmete iki yıl içinde alınmasını planladıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "(İstanbul'daki yeni AKM) 9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor" diyen Bakan Ersoy, "Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak" dedi. Ersoy devamında şöyle konuştu:

"Ocak ayı itibariyle yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah'ın izniyle şubat ayında da temelini atıp inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz"

AKM restorasyon süreci

1997 “1. Grup Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescil edildi.

2005 Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, binanın ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu gerekçesiyle yıkılmasını ve yeni bina yapılmasını önerdi.

2008 AKM tadilat gerekçesiyle kapatıldı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın üstlendiği AKM yenileme projesi üzerinde STK ve meslek odaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla uzlaştı.

2009 Restorasyon koşullarını içeren bir protokol imzalandı.

2010 Bakanlık, yeni projeyi onaylayarak 5 Mayıs’ta İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na gönderdi. Ancak ajans süresinin sona ereceği 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenek sağlanmadı.

2012 Şubat ayında Sabancı Holding ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında AKM restore işlemlerine dair protokol imzalandı.

2013 AKM’de bina statiğindeki sorunlardan kaynaklanacak can ve mal güvenliği nedeniyle 24 Mayıs’ta çalışmalar durduruldu. Ve o günden bu yana hiçbir işlem yapılmadı.