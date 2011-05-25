-1967'DEN ÖNCEKİ SINIRLARINI İSTİYOR MOSKOVA (A.A) - 25.05.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunan Hamas ve El Fetih heyeti, 1967 yılından önceki sınırlara sahip bir Filistin devleti istiyor. El Fetih Merkez Komite üyesi Azzam El Ahmed, ülkesinin, ABD Başkanı Barack Obama'nın Filistin devletinin sınırlarıyla ilgili açıklamasından memnun olmadığını belirterek, ''ABD, Filistin devletini 4 Haziran 1967 yılındaki sınırıyla tanıdığına yönelik açıklamayı ilk kez yapmıyor. Bunun ne olursa olsun olumlu bir sinyal olduğunun söylenmesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki bu son derece yetersiz çünkü Kudüs'e hiç bir vurgu yapılmıyor'' dedi. Filistin devletinin sınırlarının 1967'den önceki haline gelmesini istediklerini ifade eden el Ahmed, ''Ancak biz bağımsızlığın ilanı konusunda tek taraflı hareket etmek istemiyoruz'' şeklinde konuştu. El Ahmed, Moskova'daki temasları sırasında Filistin'in BM üyeliğinin de değerlendirildiğini belirterek, ''Biz BM'nin, Filistin devletini uluslararası topluluğun bir üyesi olarak kabul etmesine yönelik siyasi politika programı ve BM'nin bunu ilk oturumda gündemine alması temelinde hareket ediyoruz'' ifadesini kullandı. Hamas Siyasi Direktör Yardımcısı Ebu Marzuk da Moskova'da El Fetih temsilcileriyle birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'i tanımayacağını belirterek, ''Filistin kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) İsrail'in bağımsızlığını tanımasının tarihi bir hata olduğunu söylememe izin verin. Çünkü buradaki konu bir devletin bir başka devleti tanıması değildi. Tanıma çift taraflı olmalı'' dedi. İsrail'in bağımsızlığını tanımanın müzakere başında değil sonunda ortaya çıkması gerektiğini vurgulayan, ''Bağımsızlığı tanınan İsrail nasıl bir ülke? Bu, Kudüs'ü, Golan Tepeleri'ni, Ürdün Batı Şeria'sını ve Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail. Ayrıca bunlar BM Güvenlik Konseyi'nin, mültecilerin evlerine dönmesine izin veren 194 sayılı kararını da ihlal ediyorlar. İsrail'i tanımak demek, İsrail'in Kudüs'ü ilhak etme kararını da kabul etmek anlamına geliyor'' diye konuştu.