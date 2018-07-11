1966'dan 2018'e; İngiltere'nin dünya kupalarındaki yarı final performansı

T24 Spor Merkezi

FIFA 2018 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Lujniki Stadı'nda oynanacak mücadele 21:00'de başlayacak. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

İngiltere, dünya kupaları tarihinde üçüncü kez yarı finalde mücadele edecek.

West Ham United efsanesi Geoff Hurst'un hat trick yaparak damga vurguğu final maçını İngiltere, Federal Almanya'ya karşı 4-2 kazanarak tarihinde ilk ve tek şampiyonluğunu elde etti.

İngiltere'nin Dünya Kupası'nda finali kokladığı bir diğer sene de 1990'dı. Rakip yine Federal Almanya'ydı. Normal süresi 1-1 beraberlikle biten karşılaşmayı Federal Almanya penaltı atışlarıyla 4-3 kazandı. Böylece Almanlar 1966 Dünya Kupası finalinde kaybettikleri İngiltere'ye karşı rövanşı da almışlardı.

İngiltere'nin bu gece Hırvatistan ile oynayacağı müsabaka dünya kupaları tarihindeki üçüncü yarı final mücadelesi olacak. İngiltere kazanması halinde tarihinde ikinci kez final oynayacak.