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Dünya

1964'te Tokyo Olimpiyatları'nda yarışan atlet için tasarlanan Nike ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor; 1 milyon dolara satılabilir

12 Temmuz 2021 10:43

Japonya’da Tokyo Olimpiyatları başlarken, Nike’ın kurucularından Bill Bowerman tarafından 1964 Tokyo Olimpiyatları atleti Harry Jerome için tasarlanan koşu ayakkabıları da açık artırmaya çıkacak. Ayakkabıların 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

France 24’te yer alan habere göre, 1964 Tokyo Olimpiyatları’nde 100 metre bronz madalya kazanan Kanadalı koşucu Harry Jerome için tasarlanan koşu ayakkabıları açık artırmaya çıkıyor.

Tasarımdaki kırmızı ok Nike'ın bugünkü logosunun ilk şekli olarak kabul ediliyor.

New York’ta bulunan Sotheby’s müzayede evi, ayakkabıları 23 Temmuz-2 Ağustos arasında internette satışa sunacak. Ayakkabıların 800 bin ila 1.2 milyon dolar arası bir fiyata satılması bekleniyor.

Nisan ayında rapçi Kanye West’in giydiği Nike ayakkabılar 1.8 milyon dolara satılmıştı.

Nike'ın kurucularından Bill Bowerman, eşiyle birlikte waffle makinasında ayakkabı tabanı üreterek sektöre girmiş daha sonra  Phil Knight ile ortaklık kurarak Blue Ribbon Sports adıyla başlayan serüveni Nike firmasına dönüştürmüştü. 

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