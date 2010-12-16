196 Balyoz sanığı bugün hâkim karşısına çıkıyor

T24

Dava dosyaları Silivri'de

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ergül, Süleyman Pehlivan, Ali Haydar ve Murat Yönder tarafından hazırlanan 968 sayfalık iddianameyle 196 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması, yarın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılacak.Davanın ilk duruşmasında, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine dün görevlendirilen hakim Ömer Diken başkanlık yapacak.İlk duruşmada sanıkların kimlik tespitlerinin ardından iddianame okunacak. Duruşmanın başlangıcında usule ilişkin talep olması halinde bunun karara bağlanması için ara verilmesi de söz konusu olacak.Mahkemenin tensip incelemesinde 102 sanık hakkında çıkardığı "yakalama emri" uyarınca Afyonkarahisar'da gözaltına alınan Kurmay Albay Ahmet Şentürk'ün yüzüne karşı kararın okunması amacıyla bir celse yapıldığı için yarınki duruşma, tutanağa 2. celse olarak yansıyacak.İddianamede, 196 sanık arasında Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar, Korgeneral Yurdaer Olcan, Tümgeneraller Abdullah Dalay, İhsan Balabanlı, Ali Semih Çetin, eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütcü, emekli Korgeneral Engin Alan ve Albay Dursun Çiçek ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa alınan Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu ile İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu da yer alıyor.Aynı iddianamede, tüm tutuksuz sanıkların 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası öngören ve "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs" suçunu düzenleyen eski TCK'nın 147 ve 61. maddeleri gereğince cezalandırılmaları isteniyor.Dava dosyasının klasörleri, Beşiktaş'taki İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden el arabasıyla alınarak Adalet Bakanlığına ait minibüse yerleştirildi.Taşıma işleminin tamamlanmasının ardından mahkeme yazı işlerinde görevli 2 memurun da bindiği minibüs, içerisinde sivil polis memurlarının bulunduğu bir otomobil refakatinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne gönderildi.