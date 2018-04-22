1955'den beri süren marka kavgasında yeni karar

Fatih’te 150 yıl önce kurulan “Vefa” ve “Vefa Bozacısı” markasının, halen 13 markayı elinde bulunduran Vefa Bozacısı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Vefa’ya ait olduğuna karar verildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Arnavutluk’tan İstanbul’a gelen Hacı Sadık Efendi ile Hacı İbrahim Efendi kardeşlerin torunları 1955’de arasında patlak veren marka davalarında son kararını veren mahkeme, Hacı İbrahim Efendi’nin torunlarının açtığı marka iptali davasını reddetti.

Marka iptali için iki yıl önce dava açtılar

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce Hacı İbrahim Efendi’nin torunları Ayşe Muzaffer Vefa, Selin Vefa Gezicioğlu, Mehmet Vefa ve Vefa Gıda Sanayi şirketi, Sadık Vefa’ya ait Vefa Bozacısı A.Ş’ye marka iptali davası açtı. Davacılar, Sadık Vefa’ya ait 13 ayrı markanın iptali ile bu markaların başkalarına devrinin önlenmesini de talep ettiler.

İddiaya göre Hacı Sadık Efendi’nin oğlu İsmail Vefa, “Vefa Bozacısı” markasını 1948’de ticaret siciline kaydettirdi. Hacı İbrahim Efendi’nin oğlu Mehmet Emin Vefa 2004’te, oğlu İbrahim Sedat Vefa da 2008’de vefat edince kurdukları şirketi Selin Vefa ile Ayşe Muzaffer Vefa yürüttü. Hacı İbrahim Efendi’nin torunları dava dilekçesinde, “Vefa” ve “Vefa Bozacısı” markasının 1876 yılından beri aralıksız olarak kendileri tarafından kullanıldığını iddia etti.

Hacı İbrahim’in torunları marka davasını kaybetti



13 markanın 1996 yılından beri kendi şirketleri adına tescilli olduğunu cevap dilekçesinde anlatan Hacı Sadık Efendi’nin torunu Sadık Vefa’ya ait Vefa Bozacısı A.Ş.’nin avukatı ise davanın reddini istedi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Vefa’nın büyük dedesi Hacı Sadık Efendi’nin 1870’de Arnavutluk’tan gelerek İstanbul’da boza satmaya başladığını cevap dilekçesinde anlatan şirketin avukatı, “Vefa bozacısı” ibaresinin Hacı Sadık’ın oğlu İsmail Vefa tarafından kullanıldığı sabittir.

İsmail Vefa, Türkiye Güreş Federasyonu’nun kurucusudur ve olimpiyatlarda ödül almıştır. Amca Hacı İbrahim Efendi, ağabeyi Hacı Sadık Efendi’nin vefatından 7 yıl sonra ortaklıktan ayrılarak tüm hak ve alacaklarını ibra ederek hissesini, müvekkil şirketin kurucusu İsmail Vefa’ya devretmiştir” dedi.

Hacı İbrahim Efendi’nin 1944’te vefatından 11 yıl sonra Vefa ailesi arasında uyuşmazlıklar çıktığını belirten şirket avukatı, “Hacı İbrahim Efendi’nin oğlu Yusuf Ziya Vefa 1955’te ilk boza işine girip “Vefa Bozacısı” unvanını kullanmaya başlayınca ilk dava açılmıştır. İsmail Vefa’nın açtığı davayla Yusuf Ziya Vefa’nın “Vefa Bozacısı” markasını kullanması men edilmiştir. 1978’de Yusuf Ziya Vefa’nın İsmail Vefa’ya açtığı haksız rekabet davası da müvekkil şirketine lehine reddedilmiştir. Yusuf Ziya Vefa her iki davayı da kaybetmiştir. Tüm hak ve alacaklarını alarak hissesini müvekkil şirketin kurucusu İsmail Vefa’ya devreden Hacı İbrahim Efendi’nin torunlarının marka hakkı yoktur. Vefa markası sadece müvekkil şirkete aittir” dedi.

İki yıldır süren davanın geçen hafta görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Davalı Sadık Vefa’ya ait şirketin avukatı, “Davacıların kesinleşmiş 3 marka tecavüzü davasından sonra Ankara’da açtıkları davalar ve istinaf talepleri reddedilmiştir. Davacıların boza ve sirke üzerinde tescilli markası yoktur. Vefa bozacısı markasının hak sahibi, 1955’te mahkeme kararıyla İsmail Vefa’ya aittir. Dava reddedilsin” dedi. Mahkeme, Hacı İbrahim Efendi’nin torunları Ayşe Muzaffer Vefa, Selin Vefa Gezicioğlu ve Mehmet Vefa ve Vefa Gıda Sanayi şirketinin açtığı markanın iptali davasını reddetti.