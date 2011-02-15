194 sanıklı Balyoz'da 31 kişi neden tutuklanmadı

T24 - Balyoz'da 163 kişi hakkındaki tutuklama kararı, gözleri diğer 31 sanığa çevirdi. Hepsinin ortak özelliği meşhur 11 No'lu CD'deki "görevli" personel olmaları...

Balyoz Darbe Planı'nın cuma günü görülen 13. duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş, Gölcük'te ele geçirilen belgeler doğrultusunda 186 sanık için tutuklama istedi.

Mahkeme Deniz Kuvvetleri eski Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ile muvazzaf subayların da aralarında bulunduğu 163 sanığın tutuklanmasına karar verdi. 194 sanıklı davada gözler tutuklanmayan 31 sanığa çevrildi.

Tutuklanmayan sanıklar 11 Nolu delil CD'sinde yer alan Albay Abdullah Zafer Arısoy, Binbaşı Ahmet Yanaral, Jandarma Üsteğmen Ahmet Çetin ile 28 astsubay. İddianameye göre 31 asker, Balyoz Harekat Planı'nın uygulamaya konulması aşamasında görev alacak alt personel. Buna göre Çarşaf, Oraj ve Sakal planlarının icraya konulması sırasında subay ve astsubayların nerede nasıl görevlendirileceği yer alıyor.

Akşam gazetesinin haberine göre; "2002-2003/JANDARMA/İSTANBUL BÖLGE/GÖREVLENDİRMELER'' isimli klasörde ''GÖREVLİ TİMLER ÖZEL TALİMATI.doc'' isimli dosyada yapılan planlama doğrultusunda teşkil edilecek görevli timlerin harekat tarzları detaylı olarak belirtiliyor. Tutuklanmayan 31 asker 'Özel Operasyon Timleri' ile 'Sorgulama Timleri'nde görevlendiriliyor.



Emir uygulayacaklar

İddianameye göre 31 asker de Balyoz Planı'ndan haberdar olmadıklarını belirtiyor. Mahkemenin planlayıcı değil emirleri uygulayıcı oldukları için tutuklamadığı değerlendiriliyor.



İşte o sanıklar:

Albay Abdullah Zafer Arısoy, Binbaşı Ahmet Yanaral, Ahmet Çetin, Astsubaylar İsmail Karaoğlan, Ali Güngör, Embiya Şen, Rifat Gürçam, Hüseyin Durdu, Arif Bıyıklı, Ertan Karagözlü, Musa Farız, L. Güldoğuş, Hakan Yıldırım, Murat Kılıçlı, İmdat Solak, Mustafa Aydın, Mustafa Kelleci, Hakan Öktem, Levent Maraş, Duran Ayhan, Uğur Ütsek, Abdil Akça, Murat Balkaş, Osman Çetin, Altan Dikmen, Fikret Coşkun, Selahattin Gözmen, Erol Ersan, Hüseyin Bakır, Timuçin Eraslan, İhsan Çevik.



