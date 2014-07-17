194 futbolcudan 'maaşımızı alamıyoruz' şikâyeti

İspanya'da profesyonel futbol liglerinde oynayan 194 futbolcu, maaşlarını alamadığı için Profesyonel Futbol Ligi kurumuna başvurdu.



İspanyol futbolunda ekonomik kriz devam ediyor.

İspanyol profesyonel futbol liglerinde oynayan futbolcuların üyesi oldukları İspanya Futbolcular Derneği (AFE), 194 futbolcunun şikayeti sonrasında harekete geçerek ödenmeyen maaşlarla ilgili Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumuna başvurdu.

AFE'den yapılan açıklamada, futbolcularına maaşlarını ödemeyen kulüplerden 18'inin İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ve İspanya İkinci Futbol Ligi'nde (Liga Adelante) mücadele eden kulüpler olduğu belirtildi.

Futbol kulüplerinin, futbolcularına toplam borcunun 22 milyon 839 bin 33 Euro olduğu bildirildi.

İspanyol futbolunda geçen sezon başında da aynı sorun yaşanmış, 1 yıl önce de 160 futbolcu 24 kulüpten alacaklarını talep etmişti.

LFP'nin kurallarına göre, kulüplerin 31 Temmuz gece yarısına kadar futbolculara borçlarını ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde kulüplerin bulundukları ligde kayıtlarının silinmesi ve küme düşürülme riskleri bulunuyor.