1920'den günümüze yasama dokunulmazlığı kaldırılan 197 milletvekilinden 154'ü Kahraman dönemine ait

26. Yasama Dönemi çalışmalarına ilişkin bilgi veren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 20 Mayıs 2016 tarihinde Anayasa'ya eklenen geçici maddeyle 154 milletvekilinin 682 dosyadaki dokunulmazlığının kaldırıldığını söyledi. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde adaylık başvurusu yapmayacağı iddia edilen Kahraman, 1924 Anayasası'ndan bugün kadar toplam 197 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı bilgisini paylaştı. Buna göre, 98 yılda dokunulmazlığı kaldırılan 197 vekilden 154’ü Kahraman dönemine ait. 12 milletvekilinden, 8'inin kesinleşmiş mahkûmiyet kararı, 3'ünün devamsızlıktan dolayı, birinin istifa sonucu Genel Kurul kararıyla milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Anayasa Karma Komisyonu'na intikal eden yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı ise 597. Kahraman, 1.051yasama dokunulmazlığı tezkeresinden 743'ünün gerekli işlemler yapılmak üzere Başbakanlığa gönderildiğini söyledi.

TBMM Başkanı Kahraman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM’nin 26. Yasama Dönemi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

1982 Anayasası'nın, 16 Nisan 2017 tarihinde 70 maddede yapılan değişiklikle birlikte 19. defa değişikliğe uğradığını belirten Kahraman, 35 yılda 184 maddede değişiklik yapıldığını ifade edildi. Kahraman, Anayasa'da yapılan bu köklü değişiklikle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçileceğini söyledi. 644 kanun tasarısı ve 2 bin 327 kanun teklifinden, 93 kanun ve 396 uluslararası antlaşma olmak üzere toplam 489 kanunun kabul edildiğini aktaran Kahraman, 83 TBMM kararı alındığını, 31 OHAL KHK'sının kanunlaştığını bildirdi.

Komisyonlara gelen 25 bin 428 dilekçeden, 23 bin 406'sının (yüzde 92’si) sonuçlandırıldığını, bin 251 yasama dokunulmazlığı tezkeresinden 743'ünün gerekli işlemler yapılmak üzere Başbakanlığa gönderildiğini belirten Kahraman, 508 tezkerenin komisyonda beklediğini söyledi.

20 Mayıs 2016 tarihinde Anayasa'ya eklenen geçici maddeyle 154 milletvekilinin 682 dosyadaki dokunulmazlığının kaldırıldığını belirten Kahraman, 1924 Anayasası'ndan bugün kadar toplam 197 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırıldığını dile getirdi. Kahraman, 12 milletvekilinin, 8'inin kesinleşmiş mahkûmiyet kararı, 3'ünün devamsızlıktan dolayı, birinin istifa sonucu Genel Kurul kararıyla milletvekilliğinin düşürüldüğünü belirtti. 1.051 yasama dokunulmazlığı tezkeresinden, 743’ü gerekli işlemler yapılmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

“31 OHAL KHK’sı kanunlaştı”

TBMM Başkanı Kahraman’ın verdiği bilgilere göre, 26. Yasama döneminde çalışmalar şöyle:

"644 kanun tasarısı ve 2.327 kanun teklifinden; 93 kanun ve 396 uluslararası antlaşma olmak üzere, Toplam 489 kanun kabul edildi. 83 TBMM Kararı alındı. Sevk edilen 31 OHAL KHK’sı kanunlaştı.

Komisyonlara gelen 25.428 dilekçeden, 23.406’sı (Yüzde 92’si) sonuçlandırıldı.

“ 160.067’si Genel Kurul olmak üzere 214 bin 615 sayfa tutanak tutuldu”

26’ıncı Dönemde, TBMM Genel Kurulu ve Komisyonlar 5.901 saat çalıştı.

Bu dönemde, TBMM çalışmalarında 160bin 067’si Genel Kurul olmak üzere 214 bin 615 sayfa tutanak tutulmuştur.

12.396’sı yazılı, 568’i sözlü olmak üzere toplam 12.964 soru önergesi cevaplandırıldı.

Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle 2.643 soru önergesi iade edildi

Başkanlığa yöneltilen 198 yazılı soru önergesine cevap verildi. Anayasa’nın 138. maddesi ile İç Tüzük’ün 67, 96 ve 97. maddeleri gereğince; Görülmekte olan bir davaya ilişkin, Kaba ve yaralayıcı söz ihtiva eden, Kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içeren, Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan, 2.643 soru önergesi iade edildi.

Genel Kurul’dan 2.850 saat canlı yayın, 249 saat haber yayını, 242 saat siyasi parti grup toplantısı yayını, gerçekleştirildi.

“125 FETÖ’ye dava açıldı”

Meclis Bülteni 229. sayısından itibaren; içerik, haber ve tasarım değişikliği ile "MECLİS Haber Dergisi" adını aldı.

1 milyon 64 bin vatandaşımıza yönlendirme hizmeti verildi.

Çoğunluğu öğrenci olmak üzere, 275 bin 825 vatandaşımıza rehberlik ve tanıtım hizmeti verildi.

15 Temmuz menfur darbe girişiminde TBMM Külliyesinin bombalanmasıyla milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi.

Bu hasarın tazimini için FETÖ terör örgütü mensubu 125 kişi aleyhine alacak davası açıldı.

Davalıların tüm mal varlıklarına ihtiyati haciz konuldu.

Meclisin bombalanmasıyla ilgili olarak açılan Akıncı Üssü davası ile Çatı davası başta olmak üzere toplam 105 ceza dosyasına “müdahil” olduk.

“Eski vekillere diplomatik pasaport verildi”

Milletvekillerine tanınan diplomatik pasaport hakkı önceki dönem milletvekillerine de verildi.

SGK ile anlaşmalı tüm eczanelerden milletvekillerinin de faydalanması sağlandı

A ve B Blokların yıkılması sonrası oluşan inşaat sürecinde cami geçici olarak kapatılmıştı.

TBMM Camisi 18 Mayıs’ta ibadete açılıyor

Bu süreçte yoğun talep ve ihtiyaç dolayısıyla iki mescit açıldı.

18 Mayıs Cuma günü TBMM Camisi yeniden ibadete açılacaktır."

“Başkanlık makam odası kendi imkanlarımızla... ”

Yasama faaliyetlerine ilişkin ayrıca dağıtılan dosyada, şatafatlı Başkanlık makamı için, “ Başkanlık makam odası kendi imkanlarımızla ulusal ve uluslararası temsile yakışır hale getirildi” denildi.