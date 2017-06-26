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192 kişiye 4 yıl sonra Gezi davası

Gezi eylemlerinden 4 yıl sonra İzmir’de eylemlere katılan 192 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Fotoğraf: Arşiv

26 Haziran 2017 02:20

Gezi eylemlerinin üzerinden geçen 4 yılın ardından İzmir’de eylemlere katılan 192 kişi hakkında toplam 80 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Dihaber'in haberine göre, aralarında eylemleri gözlemci olarak takip eden insan hakları savunucuları ve hukukçuların da bulunduğu 192 kişi “2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlaması yöneltiliyor.   İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 24 sayfalık iddianamenin 23 sayfası isim listesinden oluşuyor. Bir sayfalık iddianamede polisin sert müdahalesi belirtilirken, kitlenin ise müdahale karşısında çevreye zarar verdikleri ve hatta polislerin yaralanmasına da sebep oldukları savunuldu.

"Talimatla hazırlandı"

Davaya konu edilen isimlerden biri olan Avukat Erdoğan Akdoğdu, "yargı bağımsızlığının olmadığını" savunarak, "mahkemelerin talimatla çalıştığını" söyledi.

"Hukukun bir sopa ve cezalandırma aracı olarak kullanıldığını" söyleyen Akdoğdu, içinin boş olduğunu ifade ettiği soruşturmalarla haftanın 5 günü imzaya giderek adli kontrole tabi tutulan müvekkilleri olduğunu aktardı.

Akdoğdu, "Gezi eylemlerinin üzerinden 4 yıl geçtikten sonra hazırlanan iddianameyi tamamen kişileri hedef haline getirerek, baskı altına alma girişimi" olarak değerlendirdi.

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