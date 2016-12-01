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192 hâkim ve savcı hakkında 'FETÖ' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 192 hâkim ve savcı hakkında 'FETÖ'ye üyelik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

01 Aralık 2016 20:44

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 192 hâkim ve savcı hakkında 'FETÖ'ye üyelik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakim ve savcılarla ilgili yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında yeni delillere ulaşıldığı iddia edildi. Yeni deliller kapsamında, halen görevde bulunan 192 hâkim ve savcı hakkında daha 'FETÖ'ye üyelik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Hâkim ve savcıların ilk derece mahkemelerinde görev yaptıkları öğrenildi.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen HSYK 2. Dairesi, 191 hakim ve savcıyı açığa aldı. Soruşturma başlatılan 1 kişi hakkında ise emekli olması nedeniyle, HSYK tarafından işlem yapılmadı. 

Başsavcılığın daha önce haklarında başlattığı soruşturma gereğince, HSYK tarafından 3 bin 659 hakim ve savcı hakkında meslekten ihraç kararı verilmişti.

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