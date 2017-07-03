192 bin kamu işçisine ne kadar zam verilecek?

Bugün Başbakan Binali Yıldırım, 192 bin kamu işçisine toplu sözleşme sonrası anlaşılan zam oranlarını açıklayacak. Hürriyet gazetesinin elde ettiği bilgilere göre işçilere ilk 6 ay yüzde 7 ikinci 6 ay ise yüzde 4 zam yapılacağı iddia edildi. İddiada "Ayrıca seyyanen ödeme de yapılacak" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 192 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren kamu toplu sözleşme görüşmelerinde, Türk-İş’le uzlaşmanın sağlandığını açıkladı. Kulislerde, 2017 yılı için, hükümetin ilk olarak ilk 6 ay için yüzde 6 ikinci 6 ay için yüzde 3 zam önerdiğine dikkat çekilirken, bu rakamın son görüşmelerde yüzde 7 artı 4’e yükseltildiği belirtiliyor. Anlaşmanın ise ilk 6 ay için yüzde 7.5 ikinci 6 ay için yüzde 4 üzerinden imzalanması da sürpriz olmayacak.

68 bin işçiye seyyanen zam



2018 yılı içinde, kamu işçilerine ilk 6 ay yüzde 4, ikinci altı ay ise enflasyon kadar zam verilmesi konusunda uzlaşma sağlandığı, basına yansımıştı. Denge ödeneği ve düşük ücret alan 68 bin kamu çalışanına yapılacak iyileştirme de temel anlaşmazlık konuları arasında bulunuyordu. Türk-İş, düşük ücret alanlar için 100 lira seyyanen zam talep ederken, son görüşmelerde hükümetin teklifini 80 liraya kadar yükselttiği belirtiliyor. Ancak anlaşmadaki rakamın 90 veya 100 lira olması bekleniyor. İşçilere bir kez verilecek olan denge ödeneği konusunda ise 750 liraya yakın bir oranın kabul edildiği ifade ediliyor.

Başbakan açıklayacak



Çalışma Bakanı Müezzinoğlu da önceki gece Bursa’daki bir programında anlaşmayla ilgili olarak, “Rakamları Sayın Başbakanımız Pazartesi günü saat 11.00’de Bakanlar Kurulu’ndan önceki toplantıda kamuoyuna duyuracak” açıklaması yaptı.

Müezzinoğlu, özetle şunları söyledi: “Yaklaşık bir buçuk aydır kamuda çalışan işçilerimizle ilgili toplu sözleşme çalışmalarını Türk-İş Başkanımızın başkanlığında sendika başkanlarımızla yoğun bir çalışma yaptık. Ben burada Türk-İş Başkanımıza ve sendika başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizde özellikle hükümet olarak başta Maliye Bakanımız olmak üzere, hükümetimize de teşekkür ediyorum. İşçilerimizin enflasyona karşı korunması, enflasyona ezdirilmemesi, mümkünse enflasyonun üzerinde bir artışı sağlayabilmek adına onların taleplerini karşılama gayreti içinde olduk ve Sayın Başbakanımızla yaptığımız görüşmede Sayın Başbakanımıza özellikle burada teşekkür etmek istiyorum. O da bu anlamda bizim yüzde 90’lara varan uzlaşımıza yüzde 100 noktasına taşıdı. Ben özellikle tekrar Sayın Başbakanımıza, onun şahsında hükümetimize, işçilerimiz adına da Türk-İş başkanımızın şahsında tüm sendika başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabi burada Hak-İş’inde çalışanları var. Hak-İş Başkanımızın bu anlamda taleplerini karşılamış olduğumuz kanaatindeyim.”