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Ekonomi

1917'de kurulmuştu; köklü giyim firması konkordato talep etti

Çift Geyik Karaca'nın Türkiye ve Azerbaycan'da toplam 90 mağazası bulunuyor

29 Aralık 2018 02:16

Türkiye tekstil sektörünün en köklü markalarından biri olan Çift Geyik Karaca için konkordato talep edildi. Dava dilekçesinde, şirketin döviz cinsi kredilerinin mali dengeyi bozduğu kaydedildi. Asırlık markanın Türkiye ve Azerbaycan’da toplam 90 mağazası bulunuyor. 

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, dava dilekçesinde döviz cinsinden alınan yüklü krediler, AVM kiralarındaki yükseliş, perakende satışlarındaki gerileme ve bankaların kredi limitlerini kullandırmaması şirketlerin mali yapısını olumsuz etkiledi. Toplamda 171 milyon liralık borcu bulunan şirketler için konkordato kararı verilmesi halinde faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedildi.

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