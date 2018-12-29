1917'de kurulmuştu; köklü giyim firması konkordato talep etti

Türkiye tekstil sektörünün en köklü markalarından biri olan Çift Geyik Karaca için konkordato talep edildi. Dava dilekçesinde, şirketin döviz cinsi kredilerinin mali dengeyi bozduğu kaydedildi. Asırlık markanın Türkiye ve Azerbaycan’da toplam 90 mağazası bulunuyor.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, dava dilekçesinde döviz cinsinden alınan yüklü krediler, AVM kiralarındaki yükseliş, perakende satışlarındaki gerileme ve bankaların kredi limitlerini kullandırmaması şirketlerin mali yapısını olumsuz etkiledi. Toplamda 171 milyon liralık borcu bulunan şirketler için konkordato kararı verilmesi halinde faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedildi.