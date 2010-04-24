1915'te öldürülen Ermeniler Taksim'de anıldı

T24 -

Yaklaşık 200 kişilik grup, saat 19.00 (24 Nisan 2010) sıralarında Taksim tramvay durağı yanında toplandı.Siyahlar giyen grup, "Bu acı hepimizin. Bu yas hepimizin" yazan pankart açıp mumlar yaktı.Bu sırada Türk bayraklarıyla meydana yürüyen yaklaşık 25 kişilik grup gerginliğe neden oldu.Polis, sloganlarla anma etkinliği düzenleyenlere doğru yürüyen gruba engel oldu. Karşı tepki gösteren grup, The Marmara Otel'i önüne götürüldü.Anma etkinliğe katılan grup, basın açıklamasının ardından yaklaşık 30 dakika süren oturma eylemini gerçekleştirdi.67 aydının yer aldığı bildirideki isimler şöyle:Ahmet İnsel, Akın Birdal, Ali Bayramoğlu, Aslı Erdoğan, Avi Haligua, Ayhan Bilgen, Ayla Yıldırım, Aysın Yeşilay İnan, Ayşe Batumlu, Ayşegül Devecioğlu, Baskın Oran, Cafer Solgun, Cengiz Aktar, Cengiz Alğan, Deniz Zarakolu, Dilek Gökçin, Doğan Tarkan, Eren Keskin, Erol Köroğlu, Fahri Aral, Ferhat Kentel, Fethi İnan, Fethiye Çetin, Garo Paylan, Gülten Kaya, Hakan Tahmaz, Halil Berktay, Hayko Bağdat, Hilal Kaplan, Hürriyet Şener, Işın Eliçin, İpek Çalışlar, İsmail Erdoğan, Jale Mildanoğlu, Kadir Cangızbay, Kerem Öktem, Koray Düzgören, Kutluğ Ataman, Lale Mansur, Leman Yurtsever, Levent Şensever, Mahir Günşıray, Mehmet Demir, Mithat Sancar, Neşe Düzel, Nil Mutluer, Nuri Yaman, Oral Çalışlar, Orhan Miroğlu, Osman Köker, Öztürk Türkdoğan, Perihan Mağden, Rasim Ozan Kütahyalı, Roni Margulies, Sebahat Tuncel, Selim Deringil, Semra Somersan, Sezai Temelli, Sezgin Tanrıkulu, Sırrı Süreyya Önder, Şanar Yurdatapan, Şehbal Şenyurt, Şenol Karakaş, Şerafettin Halis, Tamar Nalcı, Taner Akçam, Tanıl Bora, Tatyos Bebek, Turgay Oğur, Ufuk Uras, Ümit Kardaş, Ümit Kıvanç, Ümit Şahin, Ünal Ünsal, Vivet Kanetti, Yalçın Ergündoğan, Yaman Yıldız, Yasemin Çongar, Yıldız Önen, Zeynep Atamer, Zeynep Gambetti, Zeynep Tanbay.