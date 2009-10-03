1915 olaylarını unutmayacağız

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının Ermenistan'ın gündeminden düşmeyeceğini söyledi.

Serj Sarkisyan, New York'da yayımlanan haftalık The Armenian Reporter gazetesine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Yukarı Karabağ ile ilgili sorunun çözümü kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kişinev'de bir araya geleceğini, ancak bu görüşmede çözüme dair herhangi bir belgenin imzalanmasının beklenmediğini kaydetti.

Karabağ sorununun çözümüne dair, Kişinev görüşmesinde veya bu yılın sonuna kadar herhangi bir belgenin imzalanmasının beklenip beklenmediğinin sorulması üzerine Sarkisyan, ''Moldova'da herhangi bir belgenin imzalanması beklenmiyor. Madrid ilkeleri üzerinde mutabık kısıtlı gelişmeyi dikkate alırsak, bu aşamada biz herhangi bir belgenin imzalanmasından çok uzağız'' şeklinde konuştu.

Yukarı Karabağ halkı (Ermeniler) için tehlike oluşturacak herhangi bir çözüm formülünü kabul etmeyeceklerini ifade eden Sarkisyan, ''Abluka düşüncesi de elbette ki artık önemini yitirdi. Ermenistan'ın ekonomik açıdan çökeceği ve Azerbaycan ile Türkiye'ye taviz vereceği düşüncesi de doğru çıkmadı'' diye konuştu. 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının Ermenistan'ın gündeminden düşmeyeceğini söyleyen Sarkisyan, kendi tezlerinin uluslararası kamuoyu tarafından tanınmasının Ermenistan'ın ulusal güvenlik kavramında yer aldığını belirtti.

Sarkisyan ile Aliyev, 7-8 ekimde Kişinev'de yapılacak Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.